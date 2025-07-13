В России посчитали города с одинаковыми названиями

В России из более чем 1250 городов 67 имеют повторяющиеся наименования. Об этом следует из данных Роскадастра.
«В России насчитывается более 1 250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)», — сказали в агентстве. Их данные приводит РИА Новости.
Согласно информации от Роскадастра, на территории страны зарегистрировано по три города с одинаковыми названиями. Например, Александровск. Он располагается в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). Кировск находится в Ленинградской и Мурманской областях, а также в ЛНР.
По три наименования также носят Красноармейск в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР). Приморск — в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях. Советск — в Кировской, Калининградской и Тульской областях.
Названия таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск и Никольск встречаются в перечне дважды. Кроме того, по два одноименных города в списке значатся Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино. Эксперты указали, что случаи совпадений наблюдаются как на территории старых российских регионов, так и в новых субъектах, присоединившихся к России в последние годы.
Ранее стало известно, что парламент Чеченской Республики направил в Госдуму законопроекты, предусматривающие изменение названий трех городов, находящихся на территории региона. В частности, переименование предлагается для населенных пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская. В пояснительной записке к проекту отмечается, что перечисленные населенные пункты были преобразованы в города посредством объединения с рядом других поселений. В настоящее время их наименования не отвечают нормам русской орфографии, пишет «Царьград».
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