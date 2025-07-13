Baza: Интерпол пожаловался в полицию РФ на 14-летнего игрока в Brawl Stars

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Интерпол пожаловался на 14-летнего игрока за оскорбление других пользователей игры
Интерпол пожаловался на 14-летнего игрока за оскорбление других пользователей игры Фото:

Интерпол сообщил о 14-летнем подростке, играющем в мобильную игру Brawl Stars, в полицию России. Поводом для обращения послужило то, что ребенок оскорблял других пользователей. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Оказалось, что Интерпол, получив данные от Google (на площадке этой компании размещена игра), связался с российской полицией. Когда сотрудники правоохранительных органов показали в отделе скриншоты его сообщений из чата Brawl Stars, Максим раскаялся и признался, что действительно оскорблял людей в игре», — говорится в публикации Baza.

Юноша сообщил полиции, что в ходе игрового процесса между ним и другим участником возник спор, в результате которого он пригрозил приобрести пистолет и наказать оппонента. При этом, как утверждает сам подросток, речь шла исключительно о действиях в рамках виртуальной игры. Он также отметил, что в ходе конфликта затрагивались вопросы, связанные с религией.

После беседы с полицейскими молодой человек был отпущен из отделения. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку в рамках статьи 148 УК РФ («Нарушение права свободы совести и вероисповедания»).

Brawl Stars — это игра для мобильных устройств. Ее суть заключается в победе над другими игроками в одиночку, в команде из двух человек или в кооперативе из 3–5 пользователей. Также противником может выступать искусственный интеллект.

Ранее в России уже фиксировались случаи, когда подростки становились фигурантами уголовных дел из-за поведения в интернете. Так, в ХМАО был задержан несовершеннолетний из Сахалинской области, который рассылал ложные сообщения о терактах после конфликтов в сети, и против него было возбуждено несколько уголовных дел.

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Интерпол сообщил о 14-летнем подростке, играющем в мобильную игру Brawl Stars, в полицию России. Поводом для обращения послужило то, что ребенок оскорблял других пользователей. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Оказалось, что Интерпол, получив данные от Google (на площадке этой компании размещена игра), связался с российской полицией. Когда сотрудники правоохранительных органов показали в отделе скриншоты его сообщений из чата Brawl Stars, Максим раскаялся и признался, что действительно оскорблял людей в игре», — говорится в публикации Baza. Юноша сообщил полиции, что в ходе игрового процесса между ним и другим участником возник спор, в результате которого он пригрозил приобрести пистолет и наказать оппонента. При этом, как утверждает сам подросток, речь шла исключительно о действиях в рамках виртуальной игры. Он также отметил, что в ходе конфликта затрагивались вопросы, связанные с религией. После беседы с полицейскими молодой человек был отпущен из отделения. В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку в рамках статьи 148 УК РФ («Нарушение права свободы совести и вероисповедания»). Brawl Stars — это игра для мобильных устройств. Ее суть заключается в победе над другими игроками в одиночку, в команде из двух человек или в кооперативе из 3–5 пользователей. Также противником может выступать искусственный интеллект. Ранее в России уже фиксировались случаи, когда подростки становились фигурантами уголовных дел из-за поведения в интернете. Так, в ХМАО был задержан несовершеннолетний из Сахалинской области, который рассылал ложные сообщения о терактах после конфликтов в сети, и против него было возбуждено несколько уголовных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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