В новостройке Сургута в очередной раз прорвало трубу после ливня

В многоэтажке жилого комплекса «Голд Фиш» в Сургуте (ХМАО) за последнюю неделю третий раз произошел прорыв одной и той же трубы на 24 этаже дома. Об этом URA.RU сообщила жительница дома.
По словам местной жительницы, сотрудники управляющей компании «Система» дважды выезжали на место и пытались устранить течь подручными средствами. «Приезжали два раза техники из управляющей компании — один раз замотали изолентой, потом они применили герметик. Вчера у нас был потоп, приехали, замотали какой-то тряпкой с клеем. Сегодня снова прорыв. С 3 июля это третий прорыв одной и той же трубы», — рассказала собеседница агентства.
В Жилстройнадзоре по ХМАО URA.RU пояснили, что причиной аварии стало затопление ливневой канализации в доме №1 по улице Монтажников из-за сильных дождей. В ведомстве отметили, что разгерметизация произошла на 24 этаже, но в настоящее время система работает в штатном режиме, лифты функционируют без перебоев.
Также в надзорном органе подчеркнули, что официальных жалоб от жильцов по поводу ситуации не поступало. Жителям с поврежденным имуществом рекомендовали обращаться за компенсацией к управляющей компании, а при отказе — отстаивать свои права в судебном порядке.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за сильного ливня затопило многоэтажку ЖК «Голд Фиш»: пострадали квартиры, а лифты вышли из строя. Аварийная служба отреагировала на вызов только через сутки и устранила течь изолентой, чем вызвала сомнения жителей в качестве ремонта.
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