Под Киевом застрелены подозреваемые в убийстве полковника СБУ Воронича

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об уничтожении лиц, подозреваемых в причастности к убийству полковника спецслужбы Ивана Воронича. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения», — говорится в сообщении спецслужбы. Его приводит РБК.
Как сообщает СБУ, исполнителям преступления был предоставлен пистолет с глушителем. После совершения убийства они намеревались скрыться и не привлекать к себе внимания, однако были обнаружены на территории Киевского региона. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при попытке задержания подозреваемые в убийстве полковника оказали активное сопротивление, в результате чего были ликвидированы.
Об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича стало известно 10 июля. В военнослужащего выстрелили пять раз из пистолета с глушителем, когда мужчина выходил из своей квартиры. Ранее в СМИ сообщалось, что Воронич был причастен к подготовке вторжения на территорию Курской области, а также координировал диверсионную деятельность на территории Российской Федерации.
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