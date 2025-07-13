Под Киевом застрелены подозреваемые в убийстве полковника СБУ Воронича

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СБУ ликвидировала подозреваемых в убийстве своего сотрудника (архивное фото)
СБУ ликвидировала подозреваемых в убийстве своего сотрудника (архивное фото) Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об уничтожении лиц, подозреваемых в причастности к убийству полковника спецслужбы Ивана Воронича. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения», — говорится в сообщении спецслужбы. Его приводит РБК.

Как сообщает СБУ, исполнителям преступления был предоставлен пистолет с глушителем. После совершения убийства они намеревались скрыться и не привлекать к себе внимания, однако были обнаружены на территории Киевского региона. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при попытке задержания подозреваемые в убийстве полковника оказали активное сопротивление, в результате чего были ликвидированы.

Об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича стало известно 10 июля. В военнослужащего выстрелили пять раз из пистолета с глушителем, когда мужчина выходил из своей квартиры. Ранее в СМИ сообщалось, что Воронич был причастен к подготовке вторжения на территорию Курской области, а также координировал диверсионную деятельность на территории Российской Федерации.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об уничтожении лиц, подозреваемых в причастности к убийству полковника спецслужбы Ивана Воронича. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения», — говорится в сообщении спецслужбы. Его приводит РБК. Как сообщает СБУ, исполнителям преступления был предоставлен пистолет с глушителем. После совершения убийства они намеревались скрыться и не привлекать к себе внимания, однако были обнаружены на территории Киевского региона. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при попытке задержания подозреваемые в убийстве полковника оказали активное сопротивление, в результате чего были ликвидированы. Об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича стало известно 10 июля. В военнослужащего выстрелили пять раз из пистолета с глушителем, когда мужчина выходил из своей квартиры. Ранее в СМИ сообщалось, что Воронич был причастен к подготовке вторжения на территорию Курской области, а также координировал диверсионную деятельность на территории Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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