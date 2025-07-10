СБУ подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве

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По факту убийства полковника возбуждено уголовное дело
По факту убийства полковника возбуждено уголовное дело Фото:

Служба безопасности Украины официально подтвердила гибель своего полковника в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу органа. 

"Неизвестный устроил стрельбу в Киеве 10 июля в Голосеевском районе. Убит работник Службы безопасности Украины (СБУ)", — написало издание. Там добавили, что правоохранительные органы разыскивают нападавшего, в городе действует оперативный план «Перехват».

В ведомстве уточнили, что по факту убийства сотрудника СБУ возбуждено уголовное производство. Имя погибшего не разглашается, однако, издание предположило, что речь идет о полковнике Иване Ворониче. Мужчина был застрелен, когда выходил из своей квартиры.

Ранее стало известно, что в Киеве было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Позднее установлено, что погибший являлся полковником СБУ. Неизвестный открыл огонь по мужчине, после чего скрылся с места происшествия.

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Служба безопасности Украины официально подтвердила гибель своего полковника в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу органа.  "Неизвестный устроил стрельбу в Киеве 10 июля в Голосеевском районе. Убит работник Службы безопасности Украины (СБУ)", — написало издание. Там добавили, что правоохранительные органы разыскивают нападавшего, в городе действует оперативный план «Перехват». В ведомстве уточнили, что по факту убийства сотрудника СБУ возбуждено уголовное производство. Имя погибшего не разглашается, однако, издание предположило, что речь идет о полковнике Иване Ворониче. Мужчина был застрелен, когда выходил из своей квартиры. Ранее стало известно, что в Киеве было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Позднее установлено, что погибший являлся полковником СБУ. Неизвестный открыл огонь по мужчине, после чего скрылся с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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