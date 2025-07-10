СБУ подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве

Служба безопасности Украины официально подтвердила гибель своего полковника в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу органа.
"Неизвестный устроил стрельбу в Киеве 10 июля в Голосеевском районе. Убит работник Службы безопасности Украины (СБУ)", — написало издание. Там добавили, что правоохранительные органы разыскивают нападавшего, в городе действует оперативный план «Перехват».
В ведомстве уточнили, что по факту убийства сотрудника СБУ возбуждено уголовное производство. Имя погибшего не разглашается, однако, издание предположило, что речь идет о полковнике Иване Ворониче. Мужчина был застрелен, когда выходил из своей квартиры.
Ранее стало известно, что в Киеве было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Позднее установлено, что погибший являлся полковником СБУ. Неизвестный открыл огонь по мужчине, после чего скрылся с места происшествия.
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