Сергей Соседов неожиданно высказался о популярности Кадышевой и Булановой

Музыкальный критик Сергей Соседов внезапно поставил под сомнение то, что казалось свершившимся фактом. Пока зумеры отплясывают под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и поют «Ясный мой свет» Татьяны Булановой, эксперт в разговоре с URA.RU заявил, что не видит той самой возрожденной популярности у певиц.
«Лично я не знаю: есть ли у Татьяны Булановой успех у молодежи. Может, это и надумано — так, очередной вброс. Да и непонятно, кто молодежь: у нас сейчас до 70 — все молодежь. Да и с Надеждой Кадышевой ничего не понятно. Во всяком случае мне», — поделился мыслями Соседов.
Однако гастрольный график Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой говорит о том, что сейчас обе певицы действительно попали в волну ностальгии по 90-м и нулевым. При этом концертный директор Булановой в беседе с агентством отметил, что молодежь на их концерты начала ходить еще задолго до популярности Кадышевой, мол, прониклись песнями Татьяны. А Кадышева на днях выступала перед школьниками на выпускном «Алые Паруса — 2025».
Как долго певицам удастся удерживаться на плаву, покажет время.
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