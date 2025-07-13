Сергей Соседов неожиданно высказался о популярности Кадышевой и Булановой

Критик Соседов: популярность Булановой и Кадышевой надумана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Соседов усомнился в популярности певиц
Сергей Соседов усомнился в популярности певиц Фото:

Музыкальный критик Сергей Соседов внезапно поставил под сомнение то, что казалось свершившимся фактом. Пока зумеры отплясывают под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и поют «Ясный мой свет» Татьяны Булановой, эксперт в разговоре с URA.RU заявил, что не видит той самой возрожденной популярности у певиц.

«Лично я не знаю: есть ли у Татьяны Булановой успех у молодежи. Может, это и надумано — так, очередной вброс. Да и непонятно, кто молодежь: у нас сейчас до 70 — все молодежь. Да и с Надеждой Кадышевой ничего не понятно. Во всяком случае мне», — поделился мыслями Соседов.

Однако гастрольный график Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой говорит о том, что сейчас обе певицы действительно попали в волну ностальгии по 90-м и нулевым. При этом концертный директор Булановой в беседе с агентством отметил, что молодежь на их концерты начала ходить еще задолго до популярности Кадышевой, мол, прониклись песнями Татьяны. А Кадышева на днях выступала перед школьниками на выпускном «Алые Паруса — 2025».

Как долго певицам удастся удерживаться на плаву, покажет время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный критик Сергей Соседов внезапно поставил под сомнение то, что казалось свершившимся фактом. Пока зумеры отплясывают под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и поют «Ясный мой свет» Татьяны Булановой, эксперт в разговоре с URA.RU заявил, что не видит той самой возрожденной популярности у певиц. Однако гастрольный график Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой говорит о том, что сейчас обе певицы действительно попали в волну ностальгии по 90-м и нулевым. При этом концертный директор Булановой в беседе с агентством отметил, что молодежь на их концерты начала ходить еще задолго до популярности Кадышевой, мол, прониклись песнями Татьяны. А Кадышева на днях выступала перед школьниками на выпускном «Алые Паруса — 2025». Как долго певицам удастся удерживаться на плаву, покажет время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...