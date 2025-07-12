Пожары продолжают «съедать» свердловский лес

В Свердловской области пожары продолжают уничтожать лес. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории региона все еще буйствуют три лесных пожара.
Площадь новых возгораний за сутки увеличилась по сравнению с данными 12 июля. «На территории Российской Федерации действовало 89 лесных пожаров на площади 2 377 га, по которым проводились работы по активному тушению. В том числе три пожара на землях лесного фонда на площади 26 га (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства.
По данным на 12 июля, площадь горящего леса составляла 21 га. Территория новых возгораний за сутки увеличилась на 5 га. Увеличение площади пожара в регионе наблюдается уже второй день.
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