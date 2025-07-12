12 июля 2025

Пожары продолжают «съедать» свердловский лес

Площадь лесных пожаров в Свердловской области снова увеличилась
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь возгораний продолжает расти вторые сутки
Площадь возгораний продолжает расти вторые сутки Фото:

В Свердловской области пожары продолжают уничтожать лес. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории региона все еще буйствуют три лесных пожара.

Площадь новых возгораний за сутки увеличилась по сравнению с данными 12 июля. «На территории Российской Федерации действовало 89 лесных пожаров на площади 2 377 га, по которым проводились работы по активному тушению. В том числе три пожара на землях лесного фонда на площади 26 га (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства. 

По данным на 12 июля, площадь горящего леса составляла 21 га. Территория новых возгораний за сутки увеличилась на 5 га. Увеличение площади пожара в регионе наблюдается уже второй день. 

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В Свердловской области пожары продолжают уничтожать лес. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории региона все еще буйствуют три лесных пожара. Площадь новых возгораний за сутки увеличилась по сравнению с данными 12 июля. «На территории Российской Федерации действовало 89 лесных пожаров на площади 2 377 га, по которым проводились работы по активному тушению. В том числе три пожара на землях лесного фонда на площади 26 га (Свердловская область)», — говорится на сайте ведомства.  По данным на 12 июля, площадь горящего леса составляла 21 га. Территория новых возгораний за сутки увеличилась на 5 га. Увеличение площади пожара в регионе наблюдается уже второй день. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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