Арестован помощник губернатора Ставропольского края

Суд арестовал помощника губернатора Ставрополья сроком на полтора месяца
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В Ставропольском крае арестовали помощника губернатора за мошенничество в составе группы по предварительному сговору
В Ставропольском крае арестовали помощника губернатора за мошенничество в составе группы по предварительному сговору Фото:

Помощника губернатора Ставропольского края арестовали по подозрению в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Ленинский районный суд Ставрополя.

«Помощнику губернатора Ставропольского края избрана мера пресечения <...> Как полагает следствие, гр. Д., а также иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО „Сэлма“ в электронном аукционе», — говорится в сообщении суда в соцсетях. В ведомстве сообщили, что после аукциона компания подписала государственный контракт на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по цене, превышающей рыночную.

В суде уточнили, что, согласно материалам дела, сумма завышения стоимости контракта превысила 19,7 миллиона рублей. Эти средства, по данным правоохранительных органов, были похищены обвиняемыми и потрачены на их личные нужды. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца — до 28 августа 2025 года.

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Помощника губернатора Ставропольского края арестовали по подозрению в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Ленинский районный суд Ставрополя. «Помощнику губернатора Ставропольского края избрана мера пресечения <...> Как полагает следствие, гр. Д., а также иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО „Сэлма“ в электронном аукционе», — говорится в сообщении суда в соцсетях. В ведомстве сообщили, что после аукциона компания подписала государственный контракт на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по цене, превышающей рыночную. В суде уточнили, что, согласно материалам дела, сумма завышения стоимости контракта превысила 19,7 миллиона рублей. Эти средства, по данным правоохранительных органов, были похищены обвиняемыми и потрачены на их личные нужды. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца — до 28 августа 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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