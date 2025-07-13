Арестован помощник губернатора Ставропольского края

Помощника губернатора Ставропольского края арестовали по подозрению в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Ленинский районный суд Ставрополя.
«Помощнику губернатора Ставропольского края избрана мера пресечения <...> Как полагает следствие, гр. Д., а также иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО „Сэлма“ в электронном аукционе», — говорится в сообщении суда в соцсетях. В ведомстве сообщили, что после аукциона компания подписала государственный контракт на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по цене, превышающей рыночную.
В суде уточнили, что, согласно материалам дела, сумма завышения стоимости контракта превысила 19,7 миллиона рублей. Эти средства, по данным правоохранительных органов, были похищены обвиняемыми и потрачены на их личные нужды. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца — до 28 августа 2025 года.
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