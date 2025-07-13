«Нервы сдают»: продюсер объяснил, зачем Пугачева увеличила охрану

Продюсер Рудченко: Пугачева опасается простых людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Борисовна проводит лето в Латвии
Алла Борисовна проводит лето в Латвии Фото:

Певица Алла Пугачева, которая сейчас находится в Юрмале, увеличила количество охранников — если раньше ее видели с одним телохранителем, теперь их стало два. Это связано с тем, что артистка опасается за свою безопасность после всего того, что она наговорила и сделала. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Павел Рудченко.

«Пугачева опасается, что ей может прилететь за ее действия и высказывания. С одной стороны, она ведет себя как Примадонна, мол, ей все равно. Но с другой стороны, здравый смысл никто не отменял. Тем более с учетом того, что в странах Прибалтики последнее время активно нагнетаются русофобские настроения. Теперь до многих дошло, о чем высказывалась Пугачева», — говорит продюсер.

На лето Алла Борисовна с семьей всегда улетает в Латвию — местный прохладный климат комфортен для ее здоровья. Пугачева с детьми часто гуляет по пляжу и появляется в других общественных местах. И если раньше ее сопровождал один охранник, последние дни их стало двое.

Рудченко не исключает, что причиной стала и ситуация со старшей дочерью артистки Кристиной Орбакайте, концерты которой запретили в Латвии, а ей самой закрыли въезд в страну. «Все это бьет не только по репутации Пугачевой, но и ее нервной системе. Теперь она видит опасность не только со стороны официальных властей, но и простых людей. Ее действия народ не поддержал. Возможно, конечно, она рассчитывала на другое, но не вышло», — резюмировал Рудченко.

Алла Пугачева в 2022 году с семьей уехала из России. Сейчас супруги живут в Израиле и на Кипре. Муж юморист-иноагент звезды колесит по Европе с сольными выступлениями, а сама артистка занимается детьми.

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Певица Алла Пугачева, которая сейчас находится в Юрмале, увеличила количество охранников — если раньше ее видели с одним телохранителем, теперь их стало два. Это связано с тем, что артистка опасается за свою безопасность после всего того, что она наговорила и сделала. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Павел Рудченко. На лето Алла Борисовна с семьей всегда улетает в Латвию — местный прохладный климат комфортен для ее здоровья. Пугачева с детьми часто гуляет по пляжу и появляется в других общественных местах. И если раньше ее сопровождал один охранник, последние дни их стало двое. Рудченко не исключает, что причиной стала и ситуация со старшей дочерью артистки Кристиной Орбакайте, концерты которой запретили в Латвии, а ей самой закрыли въезд в страну. «Все это бьет не только по репутации Пугачевой, но и ее нервной системе. Теперь она видит опасность не только со стороны официальных властей, но и простых людей. Ее действия народ не поддержал. Возможно, конечно, она рассчитывала на другое, но не вышло», — резюмировал Рудченко. Алла Пугачева в 2022 году с семьей уехала из России. Сейчас супруги живут в Израиле и на Кипре. Муж юморист-иноагент звезды колесит по Европе с сольными выступлениями, а сама артистка занимается детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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