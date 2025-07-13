«Живет чужой бедой»: психолог на примере Кудрявцевой объяснила, что делать, если муж-алкоголик

Откровения телеведущей Леры Кудрявцевой, которая расписалась в бессилии на фоне продолжительного алкоголизма мужа-хоккеиста Игоря Макарова, обнажили огромную проблему. В Сети россиянки признались, что многие из них сталкивались в своей жизни с похожей бедой. Психолог Мила Рубинчик в разговоре с URA.RU дала советы женщинам, которые оказались в созависимых отношениях.
«Тема зависимости и особенно созависимости — болезненная, глубокая и часто замалчиваемая, особенно в отношениях "люблю, но не могу больше". Женщинам, которые, как Лера Кудрявцева, живут с зависимым партнером, страдают от алкоголизма близкого не меньше, просто иначе. Это не "просто любовь к алкоголику". Это созависимость — психологическое состояние, когда ты живешь не своей жизнью, а чужой бедой. И теряешь себя», — поясняет эксперт.
Мила предлагает несколько решений для женщин, оказавшихся прижатыми к стенке из-за зависимости близкого человека. Прежде всего, нужно самой себе признаться, что ты не спасаешь, а тонешь вместе. «Ты сливаешь энергию, ресурсы, годы — в то, что тебя разрушает. Спасение — когда ты вытаскиваешь из воды человека с кругом. Созависимость — когда прыгаешь к нему без круга, и оба тонете. Поэтому важно обратиться за поддержкой себе, а не пытаться предпринять еще одну попытку спасти его», — говорит Рубинчик.
Психолог советует женщинам не стесняться обращаться в различные группы для созависимых людей, например, Al-Anon — международное сообщество для близких алкоголиков; созависимые анонимные (CoDA) — группы по всему миру, в том числе онлайн. Поможет в том числе и индивидуальная психотерапия, желательно с фокусом на зависимые и травматические отношения.
Путь к возвращению себя будет сложным и тернистым. Не стоит ожидать быстрого результата. Эксперт советует собирать и возвращать свою жизнь по кусочкам. Для созависимых людей часто вся их жизнь заключается в одном человеке. Они забывают, кто без этого человека: что любят, с кем дружат, куда хотят.
«Возвращай свою реальность: границы, увлечения, решения, друзей, отдых, цели. Потому что если ждешь, пока он "исправится", ты отдаешь контроль своей жизни человеку, у которого нет контроля даже над собой», — поясняет психолог.
В этот период важно разрешить себе не справляться с чем-то и не тащить весь груз на хрупких плечах. Важно понять и принять, что женщина не обязана быть вечным источником силы, спасать, тянуть, вдохновлять, держать. «Ты можешь уходить, злиться, уставать, просить помощи, переставать „надеяться“. Это надо также осознать и принять», — говорит эксперт.
Откровения Леры Кудрявцевой не выявили ее слабость. Наоборот, таким образом опыт телеведущей поможет тысячам женщин.
«Потому что чужая уязвимость — это приглашение к своей честности. "Если даже Лера Кудрявцева — публичная, красивая, сильная — может так страдать, значит, я не одна. Значит, это правда больно. Значит, я тоже могу перестать врать себе". Это — честность. Очень редкая и сильная. Она не "слабая" от того, что призналась. Она смелая, потому что показала: за глянцем, успехом, красивыми фото — настоящая боль. Такая же, как у миллионов женщин, только с камерами перед лицом», — заключила Мила Рубинчик.
После ночных откровений Лера призналась, что пожалела о них. Однако она получила невероятную поддержку не только от друзей, но и посторонних людей, что, разумеется, положительно сказалось на ее подавленном состоянии.
Об алкоголизме хоккеиста Игоря Макарова теледива рассказала больше года назад. Тогда Кудрявцева заявила, что уходит от него. Правда, спустя время звезда экрана попыталась «спасти» мужа, отправив его в рехаб. После этого пара воссоединилась, но, как оказалось, проблема никуда не исчезла. Говорят, что Макаров запил по причине того, что спортивная карьера пошла на спад.
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