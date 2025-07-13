«В ушах гудит»: Соседов сбежал с концерта Лазарева

Сергей Лазарев приехал на «Славянский базар в Витебске». В Белоруссии он показал свое шоу. Зрители, заполнившие зал до отказа, едва ли не бились к экстазе. Они пели с Сергеем хором и активно танцевали. Одним из немногих, кого не вдохновило выступления Лазарева, оказался музыкальный критик Сергей Соседов. В разгар выступления певца он попросту сбежал из летнего амфитеатра, сообщил корреспондент URA.RU.
"Очень плохой звук, — признался нам Сергей. – К сожалению, я слышал только эхо какое-то. На конкурсе, когда выступали перед Лазаревым молодые исполнители, был отличный звук. А здесь я ничего не понимал: идет фон сплошной. Не слышно инструментов совершенно, голос тоже смазывается. Гул стоит и все. Я не могу так слушать".
Лазарев появился во втором отделении первого конкурсного дня международного фестиваля искусств. На сцену артист вышел уже после полуночи. Сергей Соседов, когда Лазарев появился на сцене, изменился в лице. Музыкальный критик уже во время первой песни стал закрывать руками уши, а потом - тереть глаза.
В какой-то момент, когда начались пиротехнические спецэффекты, Соседов каждый раз вздрагивал. Всем своим видом Соседов выражал крайнее недовольство: было понятно, что увиденное на сцене его, мягко говоря, мало вдохновляет.
Спустя полчаса музыкальный критик вскочил со своего места и быстрым шагом направился к выходу. Корреспондентам URA.RU с трудом удалось догнать сбежавшего Соседова. "От дыма у меня начали слезиться глаза… А еще запах пиротехники, как пистоны в детстве стреляли".
Во время концерта Соседов постоянно зевал. На вопрос, произошло ли это, потому что Лазарев не вдохновил творчеством, Соседов ответил: "Я спать хочу: сегодня рано утром приехал, поэтому пойду домой сейчас уже, - пояснил Сергей. - Я не могу находиться здесь: такая тряска дикая. Я хочу слышать песню, голос, а не фон. У меня гудит в ушах. У Лазарева плохо выстроен звук".
Напомним, что между Лазаревым и Соседовым давний конфликт. Музыкальный критик рассказывал, что однажды, перед поездкой на «Евровидение» Лазарев потребовал вывести его студии одного ток-шоу. Соседов узнал об этом спустя время и жутко обиделся, посоветовав певцу ему на глаза не появляться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.