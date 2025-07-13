Главы МИД РФ и Китая обсудили перспективы урегулирования кризиса на Украине

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели в Пекине переговоры, в ходе которых обсудили пути урегулирования кризиса на Украине и подтвердили взаимную поддержку по ключевым вопросам обеих стран. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
«Углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую», — сообщили в МИД РФ по итогам встречи. Там же отметили, что стороны сошлись во мнении о необходимости решения кризиса на основе принципов Устава ООН.
В ходе переговоров стороны также обсудили ряд острых международных вопросов, среди которых оказались ирано-израильский конфликт и ситуация на Корейском полуострове. Руководители внешнеполитических ведомств России и Китая вновь подчеркнули неизменную взаимную поддержку по вопросам, представляющим ключевой интерес для обеих стран, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и национального единства с учетом регионального и этнического многообразия.
Лавров и Ван И положительно оценили динамику двустороннего сотрудничества и подчеркнули значимость выполнения договоренностей, достигнутых на майском российско-китайском саммите в Москве. Особое внимание министры уделили вопросам взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также подготовке к предстоящему заседанию Совета глав государств — членов ШОС и встрече в формате «ШОС плюс».
Ранее Лавров совершил деловой визит в Северную корею в рамках второго раунда стратегического диалога между странами. Его принял глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Глава МИД РФ поблагодарил его за помощь в освобождении Курской области.
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