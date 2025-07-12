Ким Чен Ын принял Лаврова на роскошной яхте

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретил министра иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту роскошной яхты. Ранее дипломат совершил рабочий визит в КНДР.
«С.В.Лавров был принят Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», — сообщили в МИД РФ. О ходе визита Лаврова в КНДР представители дипмиссии сообщили в своем telegram-канале. Как сообщил ТАСС, Лавров передал Ким Чен Ыну привет от президента РФ Владимира Путина.
РФ и КНДР поддерживают регулярное взаимодействие. Ранее Лавров прибыл в Северную корею в рамках второго раунда стратегического диалога между странами. Главные заявления Лаврова в КНДР — в материале URA.RU.
Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В том же году состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына. По ее итогам был подписан договор о стратегическом партнерстве.
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