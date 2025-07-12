Ким Чен Ын принял Лаврова на роскошной яхте

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Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина на роскошной яхте
Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина на роскошной яхте Фото:

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретил министра иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту роскошной яхты. Ранее дипломат совершил рабочий визит в КНДР.

«С.В.Лавров был принят Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», — сообщили в МИД РФ. О ходе визита Лаврова в КНДР представители дипмиссии сообщили в своем telegram-канале. Как сообщил ТАСС, Лавров передал Ким Чен Ыну привет от президента РФ Владимира Путина.

РФ и КНДР поддерживают регулярное взаимодействие. Ранее Лавров прибыл в Северную корею в рамках второго раунда стратегического диалога между странами. Главные заявления Лаврова в КНДР — в материале URA.RU.

Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В том же году состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына. По ее итогам был подписан договор о стратегическом партнерстве.

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Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретил министра иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту роскошной яхты. Ранее дипломат совершил рабочий визит в КНДР. «С.В.Лавров был принят Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном», — сообщили в МИД РФ. О ходе визита Лаврова в КНДР представители дипмиссии сообщили в своем telegram-канале. Как сообщил ТАСС, Лавров передал Ким Чен Ыну привет от президента РФ Владимира Путина. РФ и КНДР поддерживают регулярное взаимодействие. Ранее Лавров прибыл в Северную корею в рамках второго раунда стратегического диалога между странами. Главные заявления Лаврова в КНДР — в материале URA.RU. Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В том же году состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына. По ее итогам был подписан договор о стратегическом партнерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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