У упавшего артиста в Большом Московском цирке сломан позвоночник

В Большом Московском цирке 19-летний воздушный гимнаст из Эфиопии получил серьезные травмы после падения с высоты семи метров во время репетиции. По данным журналистов, пострадавшему диагностированы перелом позвоночника и черепно-мозговая травма.
«Спортсмен репетировал номер на основном манеже, качели. Выполняя трюк, он несколько раз перевернулся в воздухе и упал мимо мата», — приводит слова источника РЕН.ТВ. Сообщается, что у мужчины диагностированы перелом позвоночника, черепно-мозговая травма.
Как отмечает издание, после падения у гимнаста начались судороги и он потерял сознание. Медики оказали ему срочную помощь. Пресс-служба Московского цирка подтвердила факт происшествия и уточнила, что артист выполнял трюк на снаряде «Russian Swing».
Ранее сообщалось, что в Большом Московском цирке воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты. Как заявил художественный руководитель цирка Эдгард Запашный, в произошедшим с артистом виноват пассировщик.
В Магнитогорском государственном цирке не так давно произошел аналогичный случай. В мае девушка-гимнастка упала с высоты более четырех метров во время выполнения трюка на аппарате «Колесо смелости» и скончалась по дороге в больницу.
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