Прокуратура начала проверку после отравления сотрудников «Баден-Баден» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту возможного отравления сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, несколько работников филиала термального комплекса обратились за медицинской помощью с признаками отравления. «Точное количество пострадавших на данный момент устанавливается. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в telegram-канале ведомства.
В термальном комплексе также заявили, что готовы оказывать содействие прокуратуре и предоставить все необходимые данные. Компания заинтересована во всестороннем расследовании инцидента, чтобы впредь подобного не повторилось, заявили URA.RU представители «Баден-Баден».
Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена».
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