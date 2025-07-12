12 июля 2025

Прокуратура начала проверку после отравления сотрудников «Баден-Баден» в Екатеринбурге

«Баден-Баден» готов содействовать проверке после массового отравления
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство комплекса готово содействовать проверке
Руководство комплекса готово содействовать проверке Фото:

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту возможного отравления сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, несколько работников филиала термального комплекса обратились за медицинской помощью с признаками отравления. «Точное количество пострадавших на данный момент устанавливается. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в telegram-канале ведомства.

В термальном комплексе также заявили, что готовы оказывать содействие прокуратуре и предоставить все необходимые данные. Компания заинтересована во всестороннем расследовании инцидента, чтобы впредь подобного не повторилось, заявили URA.RU представители «Баден-Баден».

Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена».

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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту возможного отравления сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным прокуратуры, несколько работников филиала термального комплекса обратились за медицинской помощью с признаками отравления. «Точное количество пострадавших на данный момент устанавливается. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в telegram-канале ведомства. В термальном комплексе также заявили, что готовы оказывать содействие прокуратуре и предоставить все необходимые данные. Компания заинтересована во всестороннем расследовании инцидента, чтобы впредь подобного не повторилось, заявили URA.RU представители «Баден-Баден». Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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