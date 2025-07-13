Вынесен приговор свердловским гопникам, избившим школьника из-за длинных волос

Подростки из Каменска-Уральского, избившие школьника, получили условные сроки

14 июля 2025 в 09:33 Размер текста - 17 +

Приятелям не понравилось, что у незнакомого им парня волосы до плеч (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском семеро парней избили сироту из-за прически Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор подросткам, которые толпой избили 15-летнего школьника-сироту из-за длинных волос. Они получили лишение свободы условно, сообщил URA.RU юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы потерпевшего. «Подростки получили условные сроки от 1,6 до 2 лет. Также суд взыскал компенсацию причиненного морального вреда в совокупности 180 тысяч рублей и полностью взыскал издержки потерпевшей стороны на оплату услуг представителя», — сказал Барсуков. Он добавил, что представитель прокуратуры требовал для всех троих реальное лишение свободы. «Потерпевшая стороны не довольна приговором, считает его очень мягким, а размер компенсации заниженной. Мы намерены подать апелляционную жалобу на приговор», — подчеркнул юрист. Толпа гопников избила парня зимой прошлого года: им не понравилось, что у него волосы до плеч. Всего в момент расправы присутствовали семеро подростков, хотя на скамью подсудимых попали трое. Они повалили юношу на снег, запинывали ногами, угрожали оружием и снимали мучения на видео. Парень, которого воспитывает одна бабушка, получил различные травмы, в том числе перелом носа и перенес операцию. Ему пришлось самому отстаивать свои права: по словам Барсукова, ни врачи, ни учителя якобы не сообщили в полицию о случившемся. Выписавшись из больницы, он сам пришел в отдел и написал заявление. Недоработки были найдены и в самой полиции во время служебной проверки. Например, школьника не направили сразу на судмедэкспертизу, чтобы установить тяжесть полученных травм. После того, как история с избиением получила огласку, было возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор подросткам, которые толпой избили 15-летнего школьника-сироту из-за длинных волос. Они получили лишение свободы условно, сообщил URA.RU юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы потерпевшего. «Подростки получили условные сроки от 1,6 до 2 лет. Также суд взыскал компенсацию причиненного морального вреда в совокупности 180 тысяч рублей и полностью взыскал издержки потерпевшей стороны на оплату услуг представителя», — сказал Барсуков. Он добавил, что представитель прокуратуры требовал для всех троих реальное лишение свободы. «Потерпевшая стороны не довольна приговором, считает его очень мягким, а размер компенсации заниженной. Мы намерены подать апелляционную жалобу на приговор», — подчеркнул юрист. Толпа гопников избила парня зимой прошлого года: им не понравилось, что у него волосы до плеч. Всего в момент расправы присутствовали семеро подростков, хотя на скамью подсудимых попали трое. Они повалили юношу на снег, запинывали ногами, угрожали оружием и снимали мучения на видео. Парень, которого воспитывает одна бабушка, получил различные травмы, в том числе перелом носа и перенес операцию. Ему пришлось самому отстаивать свои права: по словам Барсукова, ни врачи, ни учителя якобы не сообщили в полицию о случившемся. Выписавшись из больницы, он сам пришел в отдел и написал заявление. Недоработки были найдены и в самой полиции во время служебной проверки. Например, школьника не направили сразу на судмедэкспертизу, чтобы установить тяжесть полученных травм. После того, как история с избиением получила огласку, было возбуждено уголовное дело.