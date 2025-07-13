Вынесен приговор свердловским гопникам, избившим школьника из-за длинных волос

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вынес приговор подросткам, которые толпой избили 15-летнего школьника-сироту из-за длинных волос. Они получили лишение свободы условно, сообщил URA.RU юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы потерпевшего.
«Подростки получили условные сроки от 1,6 до 2 лет. Также суд взыскал компенсацию причиненного морального вреда в совокупности 180 тысяч рублей и полностью взыскал издержки потерпевшей стороны на оплату услуг представителя», — сказал Барсуков.
Он добавил, что представитель прокуратуры требовал для всех троих реальное лишение свободы. «Потерпевшая стороны не довольна приговором, считает его очень мягким, а размер компенсации заниженной. Мы намерены подать апелляционную жалобу на приговор», — подчеркнул юрист.
Толпа гопников избила парня зимой прошлого года: им не понравилось, что у него волосы до плеч. Всего в момент расправы присутствовали семеро подростков, хотя на скамью подсудимых попали трое. Они повалили юношу на снег, запинывали ногами, угрожали оружием и снимали мучения на видео.
Парень, которого воспитывает одна бабушка, получил различные травмы, в том числе перелом носа и перенес операцию. Ему пришлось самому отстаивать свои права: по словам Барсукова, ни врачи, ни учителя якобы не сообщили в полицию о случившемся. Выписавшись из больницы, он сам пришел в отдел и написал заявление.
Недоработки были найдены и в самой полиции во время служебной проверки. Например, школьника не направили сразу на судмедэкспертизу, чтобы установить тяжесть полученных травм. После того, как история с избиением получила огласку, было возбуждено уголовное дело.
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