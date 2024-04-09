СК возбудил уголовное дело после избиения свердловского подростка из-за прически

09 апреля 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Пострадавший мальчик и его бабушка надеются, что все виновные будут наказаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственным отделом Каменска-Уральского (Свердловская область) возбуждено уголовное дело по факту избиения 15-летнего подростка толпой сверстников, которым не понравилась его прическа. Подробности URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, который представляет интересы пострадавшего. «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 „Хулиганство“, где предусмотрено максимальное наказание до семи лет. Установлен первый подозреваемый, ему 15 лет, он учится в 9-м классе. С ним работают правоохранительные органы, как и с остальными шестью обидчиками. Их личности устанавливаются», — объяснил Барсуков. Юноша, на которого было совершено нападение, признан потерпевшим. Он был допрошен следователями в присутствии бабушки-опекуна и психолога. В ближайшие дни парень пройдет судмедэкспертизу, которая выяснит степень причиненного его здоровью вреда. От этого в дальнейшем будет зависеть квалификация преступления. Семеро подростков напали на сверстника еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. Им не понравились его волосы до плеч, и они толпой били и пинали парня. Кроме этого, зачинщик драки угрожал жертве предметом, похожим на пистолет. Юноша, который является сиротой, получил серьезные травмы, в том числе перелом костей носа. Ему была сделана операция. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственным отделом Каменска-Уральского (Свердловская область) возбуждено уголовное дело по факту избиения 15-летнего подростка толпой сверстников, которым не понравилась его прическа. Подробности URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, который представляет интересы пострадавшего. «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 „Хулиганство“, где предусмотрено максимальное наказание до семи лет. Установлен первый подозреваемый, ему 15 лет, он учится в 9-м классе. С ним работают правоохранительные органы, как и с остальными шестью обидчиками. Их личности устанавливаются», — объяснил Барсуков. Юноша, на которого было совершено нападение, признан потерпевшим. Он был допрошен следователями в присутствии бабушки-опекуна и психолога. В ближайшие дни парень пройдет судмедэкспертизу, которая выяснит степень причиненного его здоровью вреда. От этого в дальнейшем будет зависеть квалификация преступления. Семеро подростков напали на сверстника еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. Им не понравились его волосы до плеч, и они толпой били и пинали парня. Кроме этого, зачинщик драки угрожал жертве предметом, похожим на пистолет. Юноша, который является сиротой, получил серьезные травмы, в том числе перелом костей носа. Ему была сделана операция. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.