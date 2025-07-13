Российские школьники победили на Международной химической олимпиаде в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады в Дубае
Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады в Дубае Фото:

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 57-й Международной химической олимпиаде (IChO), которая завершилась в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. В результате команда России заняла второе место в общем зачете среди участников из 90 стран.

«Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады <...> Все четверо участников из России завоевали золотые медали», — говорится в пресс-службе кабмина в telegram-канале. Там же отметили, что в олимпиаде участвовали более порядка тысячи представителей из 90 стран.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значимость успеха российских школьников, подчеркнув высокий уровень их подготовки и вклад в престиж страны. «Каждая медаль российских школьников — большая радость и гордость страны. <...> Уверен, победители Международной химической олимпиады смогут в будущем внести весомый вклад в достижение этой цели», — передает слова Чернышенко пресс-служба.

Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что результат стал возможен благодаря труду и настойчивости школьников. По его словам, российская школа по-прежнему сохраняет прочные позиции на международной образовательной арене, а победа на олимпиаде подтверждает высокий уровень подготовки учащихся.

В состав российской сборной вошли Константин Гунько (школа №1589, Москва), Виктор Демидов (школа ЦПМ, Москва), Владимир Елистратов (школа ЦПМ, Москва) и Федор Кузнецов (школа №1329, Москва). Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Белов.

Международная химическая олимпиада (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она традиционно собирает одаренных школьников со всего мира для решения сложных теоретических и практических задач по химии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 57-й Международной химической олимпиаде (IChO), которая завершилась в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. В результате команда России заняла второе место в общем зачете среди участников из 90 стран. «Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады <...> Все четверо участников из России завоевали золотые медали», — говорится в пресс-службе кабмина в telegram-канале. Там же отметили, что в олимпиаде участвовали более порядка тысячи представителей из 90 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значимость успеха российских школьников, подчеркнув высокий уровень их подготовки и вклад в престиж страны. «Каждая медаль российских школьников — большая радость и гордость страны. <...> Уверен, победители Международной химической олимпиады смогут в будущем внести весомый вклад в достижение этой цели», — передает слова Чернышенко пресс-служба. Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что результат стал возможен благодаря труду и настойчивости школьников. По его словам, российская школа по-прежнему сохраняет прочные позиции на международной образовательной арене, а победа на олимпиаде подтверждает высокий уровень подготовки учащихся. В состав российской сборной вошли Константин Гунько (школа №1589, Москва), Виктор Демидов (школа ЦПМ, Москва), Владимир Елистратов (школа ЦПМ, Москва) и Федор Кузнецов (школа №1329, Москва). Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Белов. Международная химическая олимпиада (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она традиционно собирает одаренных школьников со всего мира для решения сложных теоретических и практических задач по химии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...