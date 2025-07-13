Российские школьники победили на Международной химической олимпиаде в Дубае

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 57-й Международной химической олимпиаде (IChO), которая завершилась в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. В результате команда России заняла второе место в общем зачете среди участников из 90 стран.
«Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады <...> Все четверо участников из России завоевали золотые медали», — говорится в пресс-службе кабмина в telegram-канале. Там же отметили, что в олимпиаде участвовали более порядка тысячи представителей из 90 стран.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значимость успеха российских школьников, подчеркнув высокий уровень их подготовки и вклад в престиж страны. «Каждая медаль российских школьников — большая радость и гордость страны. <...> Уверен, победители Международной химической олимпиады смогут в будущем внести весомый вклад в достижение этой цели», — передает слова Чернышенко пресс-служба.
Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил команду, подчеркнув, что результат стал возможен благодаря труду и настойчивости школьников. По его словам, российская школа по-прежнему сохраняет прочные позиции на международной образовательной арене, а победа на олимпиаде подтверждает высокий уровень подготовки учащихся.
В состав российской сборной вошли Константин Гунько (школа №1589, Москва), Виктор Демидов (школа ЦПМ, Москва), Владимир Елистратов (школа ЦПМ, Москва) и Федор Кузнецов (школа №1329, Москва). Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Белов.
Международная химическая олимпиада (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она традиционно собирает одаренных школьников со всего мира для решения сложных теоретических и практических задач по химии.
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