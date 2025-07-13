Российские звезды НХЛ накидали 15 шайб сборной КХЛ

Сборная российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над командой Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 15:3 в благотворительном матче, который состоялся 13 июля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Об этом сообщается в трансляции.
В составе сборной российских хоккеистов НХЛ хет-трик оформил Василий Подколзин. По две шайбы забросили Максим Цыплаков и Кирилл Марченко. Также по одному голу на счету Артемия Панарина, Андрея Свечникова, Павла Бучневича, Евгения Малкина, Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Матвея Мичкова и Андрея Кузьменко. В команде КХЛ авторами голов стали Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин.
Благотворительный матч между сборными российских игроков НХЛ и КХЛ прошел во второй раз. В 2024 году встреча завершилась ничьей — 8:8.
В нынешнем сезоне российские хоккеисты продолжают демонстрировать высокие результаты как в НХЛ, так и в международных матчах: ранее Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов помогли «Флориде» второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли, а Василий Подколзин отметился первым очком в финале. Теперь Подколзин отличился хет-триком уже в благотворительном матче, где сборная российских игроков НХЛ вновь показала свое превосходство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.