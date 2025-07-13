Французский заключенный сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника

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Французский заключенный бежал из тюрьмы
Французский заключенный бежал из тюрьмы Фото:

Двадцатилетний заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке с вещами своего сокамерника, который был освобожден 11 июля. Информацию об инциденте сообщил телеканал BFMTV.

.»Это крайне редкий случай, который свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений», — заявил Ковэль BFMTV. По его словам, побег стал возможен из-за «накопления ошибок» в работе персонала.

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Двадцатилетний заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке с вещами своего сокамерника, который был освобожден 11 июля. Информацию об инциденте сообщил телеканал BFMTV. .»Это крайне редкий случай, который свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений», — заявил Ковэль BFMTV. По его словам, побег стал возможен из-за «накопления ошибок» в работе персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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