Французский заключенный сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника

Французский заключенный бежал из тюрьмы
Двадцатилетний заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке с вещами своего сокамерника, который был освобожден 11 июля. Информацию об инциденте сообщил телеканал BFMTV.
.»Это крайне редкий случай, который свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений», — заявил Ковэль BFMTV. По его словам, побег стал возможен из-за «накопления ошибок» в работе персонала.
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