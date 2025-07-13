13 июля 2025

Россиянка Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде

Кудерметова и Элизе Мертенс победили в женском парном разряде на Уимблдоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне Фото:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне.

В финальном матче, состоявшемся в воскресенье, они встретились с четвертой сеяной парой — тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко.

Первый сет остался за соперницами — 6:3. Однако Кудерметова и Мертенс смогли перехватить инициативу, уверенно взяв вторую партию — 6:2. В решающем сете они проигрывали 2:4, но совершили впечатляющий камбэк, выиграв четыре гейма подряд и завершив матч со счетом 6:4.

Эта победа сделала Кудерметову первой российской теннисисткой с 2017 года, кому покорился Уимблдон в парном разряде.

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу в женском парном разряде на Уимблдоне. В финальном матче, состоявшемся в воскресенье, они встретились с четвертой сеяной парой — тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко. Первый сет остался за соперницами — 6:3. Однако Кудерметова и Мертенс смогли перехватить инициативу, уверенно взяв вторую партию — 6:2. В решающем сете они проигрывали 2:4, но совершили впечатляющий камбэк, выиграв четыре гейма подряд и завершив матч со счетом 6:4. Эта победа сделала Кудерметову первой российской теннисисткой с 2017 года, кому покорился Уимблдон в парном разряде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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