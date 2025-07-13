13 июля 2025

Запашный рассказал о состоянии гимнаста из Эфиопии

У пострадавшего циркового артиста из Эфиопии нет переломов
© Служба новостей «URA.RU»
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Запашный рассказал, что переломов у акробата из Эфиопии нет
Запашный рассказал, что переломов у акробата из Эфиопии нет Фото:

У пострадавшего при выполнении трюка циркового артиста из Эфиопии не выявили никаких переломов после обследования. Тем не менее, он все еще остается в одной из лучших московских клиник под наблюдением врачей. Об этом сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале.

«Только что сообщили , что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено. До утра он останется в одной из ведущих клиник Москвы. Назначены дополнительные проверки», — написал Запашный.

Ранее сообщалось, что акробат из Эфиопии получил травму во время выступления в Большом Московском цирке. Виной стала ошибка пассировщика, который не обеспечил должной страховки при выполнении сложного трюка.

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У пострадавшего при выполнении трюка циркового артиста из Эфиопии не выявили никаких переломов после обследования. Тем не менее, он все еще остается в одной из лучших московских клиник под наблюдением врачей. Об этом сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале. «Только что сообщили , что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено. До утра он останется в одной из ведущих клиник Москвы. Назначены дополнительные проверки», — написал Запашный. Ранее сообщалось, что акробат из Эфиопии получил травму во время выступления в Большом Московском цирке. Виной стала ошибка пассировщика, который не обеспечил должной страховки при выполнении сложного трюка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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