Запашный рассказал о состоянии гимнаста из Эфиопии

У пострадавшего при выполнении трюка циркового артиста из Эфиопии не выявили никаких переломов после обследования. Тем не менее, он все еще остается в одной из лучших московских клиник под наблюдением врачей. Об этом сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале.
«Только что сообщили , что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено. До утра он останется в одной из ведущих клиник Москвы. Назначены дополнительные проверки», — написал Запашный.
Ранее сообщалось, что акробат из Эфиопии получил травму во время выступления в Большом Московском цирке. Виной стала ошибка пассировщика, который не обеспечил должной страховки при выполнении сложного трюка.
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