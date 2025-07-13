Макрон назвал главную опасность Европы

Крупнейшей угроза для Европы — это действия России. Чтобы противостоять опасности, ЕС нужно самоорганизоваться. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военным накануне национального праздника — Дня взятия Бастилии.
«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира», — заявил Макрон в ходе трансляции из Елисейского дворца в социальной сети X.
Как сообщало URA.RU, ранее Макрон уже подчеркивал, что европейские страны должны не только усиливать собственные оборонные возможности, но и заранее продумывать формат будущего диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и безопасности. Эти заявления прозвучали после саммита НАТО в Гааге.
Между тем, в Москве не раз выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия НАТО в Европе и у своих западных границ. Сам альянс называет эти меры необходимыми для сдерживания якобы «российской агрессии».
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