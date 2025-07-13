13 июля 2025

«Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, разгромив в финале ПСЖ

«Челси» выиграл Клубный чемпионат мира
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Челси - победитель Клубного Чемпионата мира
Челси - победитель Клубного Чемпионата мира Фото:

Футбольный клуб «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финальном матче французский ПСЖ со счетом 3:0. Встреча прошла в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт ФИФА. Два мяча за английскую команду забил полузащитник Коул Палмер, который был признан лучшим игроком финала.

В нынешнем сезоне «Челси» уже одержал победу в европейской Лиге конференций, а ПСЖ ранее стал обладателем Лиги чемпионов, что обеспечило обеим командам участие в Клубном чемпионате мира по итогам сезона. Победа в Нью-Йорке стала для лондонцев второй в истории: ранее они выигрывали турнир в 2021 году, когда клубом владел Роман Абрамович.

Клубный чемпионат мира 2025 года стал первым турниром ФИФА в расширенном формате с участием 32 клубов со всех континентов и проходил в США с 14 июня по 13 июля. В плей-офф «Челси» и ПСЖ уверенно преодолели соперников: лондонцы прошли «Палмейрас» и «Флуминенсе», а парижане обыграли «Баварию» и разгромили «Реал Мадрид». Турнир запомнился высокой результативностью, рекордной аудиторией и организационными трудностями, включая проблемы с посещаемостью и погодой.

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Футбольный клуб «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финальном матче французский ПСЖ со счетом 3:0. Встреча прошла в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт ФИФА. Два мяча за английскую команду забил полузащитник Коул Палмер, который был признан лучшим игроком финала. В нынешнем сезоне «Челси» уже одержал победу в европейской Лиге конференций, а ПСЖ ранее стал обладателем Лиги чемпионов, что обеспечило обеим командам участие в Клубном чемпионате мира по итогам сезона. Победа в Нью-Йорке стала для лондонцев второй в истории: ранее они выигрывали турнир в 2021 году, когда клубом владел Роман Абрамович. Клубный чемпионат мира 2025 года стал первым турниром ФИФА в расширенном формате с участием 32 клубов со всех континентов и проходил в США с 14 июня по 13 июля. В плей-офф «Челси» и ПСЖ уверенно преодолели соперников: лондонцы прошли «Палмейрас» и «Флуминенсе», а парижане обыграли «Баварию» и разгромили «Реал Мадрид». Турнир запомнился высокой результативностью, рекордной аудиторией и организационными трудностями, включая проблемы с посещаемостью и погодой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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