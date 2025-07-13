Аэропорт в Лондоне отменил все рейсы

Лондонский аэропорт Саутенд в воскресенье, 13 июля, объявил об отмене всех рейсов и временном закрытии после крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air B200. Соответствующая информация появилась в аккаунте воздушной гавани в социальной сети X.
«В связи с серьезным инцидентом, произошедшим сегодня в лондонском аэропорту Саутенд, мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы в аэропорт и из аэропорта отменены, пока полиция, аварийные службы и следователи по расследованию авиакатастроф находятся на месте происшествия», — говорится в официальном заявлении аэропорта.
Пассажиров, планировавших вылет из Саутенда 14 июля, попросили связаться со своими авиакомпаниями для уточнения информации и получения консультаций. Руководство аэропорта пообещало информировать пассажиров о развитии ситуации и возобновлении работы воздушной гавани.
Как сообщало URA.RU ранее, в аэропорту Саутенд при попытке взлета взорвался легкомоторный самолет Beechcraft King Air B200. Граждан попросили воздержаться от посещения района ЧП. Информация о количестве находившихся на борту людей не сообщалась.
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