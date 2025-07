Самолет взорвался при взлете на юго-востоке в Англии

На юго-востоке Англии разбился самолет Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz В аэропорту Саутенд (графство Эссекс, юго-восток Англии) взорвался легкого многоцелевой самолет Beechcraft King Air B200 при попытке взлета. Об этом сообщили издания The Telegraph и The Independent со ссылкой на полицию Эссекса. «Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов», — передал The Independent сообщение полиции Эссекса. Как отметили в правоохранительных органах, воздушное судно было длинной в 12 метров. Граждан попросили воздержаться от посещения района ЧП. Сколько человек находилось на борту — неизвестно.

