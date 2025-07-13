Самолет взорвался при взлете на юго-востоке в Англии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На юго-востоке Англии разбился самолет
На юго-востоке Англии разбился самолет Фото:

В аэропорту Саутенд (графство Эссекс, юго-восток Англии) взорвался легкого многоцелевой самолет Beechcraft King Air B200 при попытке взлета. Об этом сообщили издания The Telegraph и The Independent со ссылкой на полицию Эссекса.

«Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов», — передал The Independent сообщение полиции Эссекса. Как отметили в правоохранительных органах, воздушное судно было длинной в 12 метров.

Граждан попросили воздержаться от посещения района ЧП. Сколько человек находилось на борту — неизвестно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Саутенд (графство Эссекс, юго-восток Англии) взорвался легкого многоцелевой самолет Beechcraft King Air B200 при попытке взлета. Об этом сообщили издания The Telegraph и The Independent со ссылкой на полицию Эссекса. «Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов», — передал The Independent сообщение полиции Эссекса. Как отметили в правоохранительных органах, воздушное судно было длинной в 12 метров. Граждан попросили воздержаться от посещения района ЧП. Сколько человек находилось на борту — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...