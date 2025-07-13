13 июля 2025

В школах Перми заканчиваются места для первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 6 июля начался второй этап приема в первые классы школ Перми
С 6 июля начался второй этап приема в первые классы школ Перми Фото:

В школах Перми осталось 409 свободных мест для будущих первоклассников. При этом самое большое количество вакантных мест открыто в школах Орджоникидзевского района Такие данные опубликовал департамент образования администрации города.

 «Наибольшее количество свободных мест — в школах Орджоникидзевского района (109). В Свердловском районе открыто 70 мест, 42 места — в школах Индустриального района. В Дзержинском районе свободно 46 мест, в Ленинском — 10, в Мотовилихинском — 40. Также 92 места остались в Кировском районе», — говорится в сообщении департамента образования. Отмечается, что родители могут подать документы на свободные места в любую школу до 5 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что детям из жилого комплекса «Погода» не хватило школы. 150 ребят, которые должны осенью пойти в первый класс, получили отказ в зачислении в лицей №10, который является единственным учебным заведением в новом микрорайоне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Перми осталось 409 свободных мест для будущих первоклассников. При этом самое большое количество вакантных мест открыто в школах Орджоникидзевского района Такие данные опубликовал департамент образования администрации города.  «Наибольшее количество свободных мест — в школах Орджоникидзевского района (109). В Свердловском районе открыто 70 мест, 42 места — в школах Индустриального района. В Дзержинском районе свободно 46 мест, в Ленинском — 10, в Мотовилихинском — 40. Также 92 места остались в Кировском районе», — говорится в сообщении департамента образования. Отмечается, что родители могут подать документы на свободные места в любую школу до 5 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что детям из жилого комплекса «Погода» не хватило школы. 150 ребят, которые должны осенью пойти в первый класс, получили отказ в зачислении в лицей №10, который является единственным учебным заведением в новом микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...