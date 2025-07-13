В школах Перми заканчиваются места для первоклассников

В школах Перми осталось 409 свободных мест для будущих первоклассников. При этом самое большое количество вакантных мест открыто в школах Орджоникидзевского района Такие данные опубликовал департамент образования администрации города.
«Наибольшее количество свободных мест — в школах Орджоникидзевского района (109). В Свердловском районе открыто 70 мест, 42 места — в школах Индустриального района. В Дзержинском районе свободно 46 мест, в Ленинском — 10, в Мотовилихинском — 40. Также 92 места остались в Кировском районе», — говорится в сообщении департамента образования. Отмечается, что родители могут подать документы на свободные места в любую школу до 5 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало, что детям из жилого комплекса «Погода» не хватило школы. 150 ребят, которые должны осенью пойти в первый класс, получили отказ в зачислении в лицей №10, который является единственным учебным заведением в новом микрорайоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!