В пермском микрорайоне детям не хватило школы

В Перми около 150 ребят из жилого комплекса «Погода», которые должны осенью пойти в первый класс школы, получили отказ в зачислении в лицей №10. Лицей — единственное учебное заведение в новом микрорайоне, но мест в нем всем желающим не хватило.
«Будущим первоклассникам, живущим в ЖК „Погода“, не хватило мест в расположенном здесь лицее №10. Начинать учебу детям придется вдали от места прописки. Между тем, жилой комплекс продолжает активно застраиваться. Всего отказ получили порядка 150 ребятишек», — сообщает ТК «Рифей».
В департаменте образования сообщили, что в первые классы лицея № 10 зачислили 290 первоклассников. Чиновники предложили родителям остальных детей выбрать другие школы Мотовилихинского района. Но все они находятся далеко от ЖК «Погода», расположенного на окраине города. Ближайшая школа №135 — в трех километрах от нового микрорайона. Сейчас рядом с лицеем №10 строят еще один корпус на 500 учеников начальной школы, но пока разместить первоклашек негде.
Лицей №10 торжественно открыли в 2023 году. На церемонии 1 сентября присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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