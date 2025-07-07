07 июля 2025

В пермском микрорайоне детям не хватило школы

Детям из ЖК «Погода» в Перми отказали в зачислении в первый класс местного лицея
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми около 150 ребят из жилого комплекса «Погода», которые должны осенью пойти в первый класс школы, получили отказ в зачислении в лицей №10. Лицей — единственное учебное заведение в новом микрорайоне, но мест в нем всем желающим не хватило.

«Будущим первоклассникам, живущим в ЖК „Погода“, не хватило мест в расположенном здесь лицее №10. Начинать учебу детям придется вдали от места прописки. Между тем, жилой комплекс продолжает активно застраиваться. Всего отказ получили порядка 150 ребятишек», — сообщает ТК «Рифей».

В департаменте образования сообщили, что в первые классы лицея № 10 зачислили 290 первоклассников. Чиновники предложили родителям остальных детей выбрать другие школы Мотовилихинского района. Но все они находятся далеко от ЖК «Погода», расположенного на окраине города. Ближайшая школа №135 — в трех километрах от нового микрорайона. Сейчас рядом с лицеем №10 строят еще один корпус на 500 учеников начальной школы, но пока разместить первоклашек негде.

Лицей №10 торжественно открыли в 2023 году. На церемонии 1 сентября присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

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В Перми около 150 ребят из жилого комплекса «Погода», которые должны осенью пойти в первый класс школы, получили отказ в зачислении в лицей №10. Лицей — единственное учебное заведение в новом микрорайоне, но мест в нем всем желающим не хватило. «Будущим первоклассникам, живущим в ЖК „Погода“, не хватило мест в расположенном здесь лицее №10. Начинать учебу детям придется вдали от места прописки. Между тем, жилой комплекс продолжает активно застраиваться. Всего отказ получили порядка 150 ребятишек», — сообщает ТК «Рифей». В департаменте образования сообщили, что в первые классы лицея № 10 зачислили 290 первоклассников. Чиновники предложили родителям остальных детей выбрать другие школы Мотовилихинского района. Но все они находятся далеко от ЖК «Погода», расположенного на окраине города. Ближайшая школа №135 — в трех километрах от нового микрорайона. Сейчас рядом с лицеем №10 строят еще один корпус на 500 учеников начальной школы, но пока разместить первоклашек негде. Лицей №10 торжественно открыли в 2023 году. На церемонии 1 сентября присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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