В Нижневартовске (ХМАО) 13 июля бушевал штормовой ветер, лил сильный дождь и гремела гроза. Неблагоприятные погодные условия отразились не только на самочувствии вартовчан, но и привнесли разрушения в городскую инфраструктуру. Так, например, из-за обильного количества осадков ливневые канализации не справляются с объемом воды, поэтому улицы оказались буквально затоплены.
По поводу ситуации на улице 18' в мэрии Нижневартовска ответили, что сейчас ливневка соответствует паспорту дороги, однако из-за увеличения площади застройки ливневых вод стало больше. Система не справляется с отводом обильных осадков, поэтому принято решение о создании дополнительных мер для решения проблемы. "Сейчас разработан проект обустройства дополнительных и ливнеприемных колодцев и соединение с более мощной системой, определен подрядчик для выполнения работ. Планируемый срок завершения — середина августа", — написала администрация города.
Помимо этого, сильный ветер сломал деревья. Некоторые из них просто ухудшили внешний вид города, некоторые заслонили сломанными ветками пешеходные дорожки, но есть и случаи, когда упавшее дерево повредило несколько автомобилей.
Еще одной неприятностью, принесенной непогодой, стало подтопление квартир вартовчан. Крыши домов не выдержали скопления водных масс, поэтому «уже начало капать с потолка». На видео третий подъезд дома по улице 60 лет Октября, 4.
Ранее URA.RU писало, что в многоэтажке жилого комплекса «Голд Фиш» в Сургуте (ХМАО) за последнюю неделю третий раз произошел прорыв одной и той же трубы на 24 этаже дома. По словам местной жительницы, сотрудники управляющей компании «Система» дважды выезжали на место и пытались устранить течь подручными средствами, однако проблема возникала снова и снова.
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