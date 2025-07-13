13 июля 2025
12 июля 2025

Горожанин раскрыл место, где ловятся щуки в Кургане. Фото

Рыбак наловил больших щук в Кургане за Шевелевкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Щуки клюют на приманку
Щуки клюют на приманку Фото:

Курганец похвастался уловом щук, которых наловил на Тоболе в Западном микрорайоне города. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Рыбачил в Кургане за Шевелевкой. Поймал крупных щук, которых ловил с лодки», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее житель Кургана похвастался уловом карасей, которых поймал на Тоболе в районе соборной мечети. Ловил рыбу мужчина на донку и червя. 

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Курганец похвастался уловом щук, которых наловил на Тоболе в Западном микрорайоне города. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Рыбачил в Кургане за Шевелевкой. Поймал крупных щук, которых ловил с лодки», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее житель Кургана похвастался уловом карасей, которых поймал на Тоболе в районе соборной мечети. Ловил рыбу мужчина на донку и червя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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