Щуки клюют на приманку
Курганец похвастался уловом щук, которых наловил на Тоболе в Западном микрорайоне города. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Рыбачил в Кургане за Шевелевкой. Поймал крупных щук, которых ловил с лодки», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее житель Кургана похвастался уловом карасей, которых поймал на Тоболе в районе соборной мечети. Ловил рыбу мужчина на донку и червя.
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