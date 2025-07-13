Подавляющее большинство жителей ХМАО готово отказаться от пластиковой посуды

Уже 85% жителей Ханты-Мансийского автономного округа готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом сообщили аналитики SuperJob.
«Уже сейчас подавляющее большинство жителей ХМАО (85%) могло бы отказаться от пластиковой посуды. 45% однозначно готовы к этому шагу, а 40% скорее готовы», — выяснили эксперты.
Отмечается, что женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластика, а среди молодежи до 35 лет уровень готовности достиг 91%. Оставшиеся 15% жителей ХМАО пока не готовы к изменениям. При этом, 5% категорически против нововведений, еще 10% скорее не готовы к отказу от пластика.
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). К 2030 году список планируют пополнить еще на 17 позиций. С чем связан запрет на эти виды пластика, и чем они были опасны — в материале URA.RU.
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