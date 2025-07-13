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11 июля 2025

Подавляющее большинство жителей ХМАО готово отказаться от пластиковой посуды

© Служба новостей «URA.RU»
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5% жителей ХМАО категорически против отказа от пластиковой посуды
5% жителей ХМАО категорически против отказа от пластиковой посуды Фото:

Уже 85% жителей Ханты-Мансийского автономного округа готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

«Уже сейчас подавляющее большинство жителей ХМАО (85%) могло бы отказаться от пластиковой посуды. 45% однозначно готовы к этому шагу, а 40% скорее готовы», — выяснили эксперты.

Отмечается, что женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластика, а среди молодежи до 35 лет уровень готовности достиг 91%. Оставшиеся 15% жителей ХМАО пока не готовы к изменениям. При этом, 5% категорически против нововведений, еще 10% скорее не готовы к отказу от пластика.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). К 2030 году список планируют пополнить еще на 17 позиций. С чем связан запрет на эти виды пластика, и чем они были опасны — в материале URA.RU.

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Уже 85% жителей Ханты-Мансийского автономного округа готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом сообщили аналитики SuperJob. «Уже сейчас подавляющее большинство жителей ХМАО (85%) могло бы отказаться от пластиковой посуды. 45% однозначно готовы к этому шагу, а 40% скорее готовы», — выяснили эксперты. Отмечается, что женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластика, а среди молодежи до 35 лет уровень готовности достиг 91%. Оставшиеся 15% жителей ХМАО пока не готовы к изменениям. При этом, 5% категорически против нововведений, еще 10% скорее не готовы к отказу от пластика. С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). К 2030 году список планируют пополнить еще на 17 позиций. С чем связан запрет на эти виды пластика, и чем они были опасны — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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