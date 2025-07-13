Подростка, которого обвиняют в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, отправили в колонию на девять с половиной лет. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Приговор огласили в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга.
«Подсудимый будет отбывать наказание в воспитательной колонии девять лет и шесть месяцев», — передал журналист. Молодой человек, который на данный момент несовершеннолетний, выслушал приговор спокойно.
Жестокое двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины и снял 40 тысяч рублей. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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