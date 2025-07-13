13 июля 2025

Школьнику, убившему подругу и ее мать в Екатеринбурге, вынесли приговор. Фото

Подростку, совершившему двойное убийство в Екатеринбурге, дали 9 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсудимый будет отбывать срок в воспитательной колонии
Подсудимый будет отбывать срок в воспитательной колонии Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Подростка, которого обвиняют в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, отправили в колонию на девять с половиной лет. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Приговор огласили в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга.

«Подсудимый будет отбывать наказание в воспитательной колонии девять лет и шесть месяцев», — передал журналист. Молодой человек, который на данный момент несовершеннолетний, выслушал приговор спокойно. 

Жестокое двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины и снял 40 тысяч рублей. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Подростка, которого обвиняют в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, отправили в колонию на девять с половиной лет. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Приговор огласили в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга. «Подсудимый будет отбывать наказание в воспитательной колонии девять лет и шесть месяцев», — передал журналист. Молодой человек, который на данный момент несовершеннолетний, выслушал приговор спокойно.  Жестокое двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины и снял 40 тысяч рублей. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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