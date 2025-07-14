Байден признался в использовании автоподписи на документах

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Байден рассказал, что указов о помиловании было слишком много
Байден рассказал, что указов о помиловании было слишком много Фото:

Экс-президент США Джо Байден признался, что при оформлении указов о помиловании вместо его личной подписи применялось автоперо. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times. 

"Автоперо законно, как вы знаете", — заявил Байден в разговоре с изданием, отвечая на вопрос о применении автоподписи. Он отметил, что все решения о помиловании принимал лично, однако из-за большого объема документов использовал автоматическую подпись.

По словам Байдена, подобная практика применялась и другими президентами, в том числе Дональдом Трампом. Он добавил, что помиловал своих родственников из опасений возможного преследования со стороны администрации Трампа и связанных с этим расходов на адвокатов.

Ранее Байден в беседе с CBS опроверг обвинения в том, что подчиненные использовали его автоподпись в период его президентства. По его словам, все решения о помилованиях, указах и законах он принимал самостоятельно, передает RT.

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Экс-президент США Джо Байден признался, что при оформлении указов о помиловании вместо его личной подписи применялось автоперо. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.  "Автоперо законно, как вы знаете", — заявил Байден в разговоре с изданием, отвечая на вопрос о применении автоподписи. Он отметил, что все решения о помиловании принимал лично, однако из-за большого объема документов использовал автоматическую подпись. По словам Байдена, подобная практика применялась и другими президентами, в том числе Дональдом Трампом. Он добавил, что помиловал своих родственников из опасений возможного преследования со стороны администрации Трампа и связанных с этим расходов на адвокатов. Ранее Байден в беседе с CBS опроверг обвинения в том, что подчиненные использовали его автоподпись в период его президентства. По его словам, все решения о помилованиях, указах и законах он принимал самостоятельно, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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