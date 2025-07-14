Россиянам подсказали, как законно сэкономить на коммуналке

Граждане РФ вправе подать заявление на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, если их не было дома в течение пяти дней. К таким ситуациям можно отнести командировки, путешествие или переезд в загородный дом летом. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, товарищество собственников жилья или в организацию, предоставляющую коммунальные услуги. Необходимо подать заявление с просьбой о перерасчете и приложить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии по месту жительства. К таким документам относятся: проездные билеты, командировочные удостоверения, справка о временной регистрации в другом регионе, медицинская справка о пребывании в лечебном учреждении, а также документы, подтверждающие нахождение в санатории или пансионате.
Как уточнил депутат, возможность перерасчета распространяется на те коммунальные услуги, оплата которых производится исходя из количества проживающих в квартире, а не по показаниям счетчиков. Прежде всего, речь идет о таких услугах, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, а также вывоз твердых коммунальных отходов.
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