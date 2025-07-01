Вице-мэр Пыть-Яха Венера Стефогло, курировавшая финансово-экономический блок, покидает пост. Источник URA.RU сообщает, что ее стремительный уход на пенсию был внеплановым — Стефогло проработала после отпуска всего один день, и буквально на следующий написала заявление.
«Стефогло, выйдя из отпуска, на следующий день написала заявление об уходе в связи с выходом на пенсию. Отставку связывают с принципиальностью команды нового градоначальника Сергея Елишева и его первого зама Татьяны Старосты, которые намерены положить конец бесконечным кулуарным интригам в администрации Пыть-Яха. Похоже, Стефогло решила для себя, что с новой командой не сработается. Или ей на это намекнули», — предполагает инсайдер.
По данным нескольких источников в мэрии, за Стефогло стоит целая когорта чиновников и депутатов. «Это так называемый „молдавский клан“, к которому есть много вопросов, в том числе и из-за слива зарплат предыдущего мэра и его замов и скандала с муниципальными пенсиями. В последнее время у сторонников Стефогло ухудшились отношения с кланом бывших силовиков, к которому принадлежал первый уволенный Елишевым зам Олег Иревлин, курировавший ЖКХ. С отставкой главного финансиста ее протеже почувствовали себя крайне неуютно», — отмечает инсайдер.
Еще один информатор сообщил, что Стефогло после ухода сможет претендовать на выплаты «золотого парашюта», много лет проработав в администрации города. «Это порядка четырех фондов оплаты труда. По предварительным подсчетам, сумма составляет порядка миллиона рублей. Также Венера Валерьевна сможет претендовать на муниципальную пенсию. Если, конечно, аудиторы и силовики не предъявят претензии после ее отставки», — делает оговорку собеседник агентства.
В администрацию Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о требовании прокуратуры Пыть-Яха уволить главу муниципального телеканала Жанету Матрунич. У силовиков появились вопросы к ней из-за стимулирующих выплат и трудоустройства дочери.
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