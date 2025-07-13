В Челябинске продолжается ямочный ремонт дорог. За неделю отремонтировано более 800 квадратных метров дорог, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«Ямочный ремонт произведён за неделю на площади 816 квадратных метров. Активно продолжаем», — уточнил Агеев.
В конце июня глава Челябинска Алексей Лошкин заявил о недопустимости укладки асфальта во время дождя. Он потребовал восстанавливать дорожное полотно до нормативного состояния.
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