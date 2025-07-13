13 июля 2025
12 июля 2025

В Челябинске продолжается ямочный ремонт дорог

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске за неделю отремонтировано свыше 800 квадратных метров дорожного покрытия
В Челябинске за неделю отремонтировано свыше 800 квадратных метров дорожного покрытия Фото:

В Челябинске продолжается ямочный ремонт дорог. За неделю отремонтировано более 800 квадратных метров дорог, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Ямочный ремонт произведён за неделю на площади 816 квадратных метров. Активно продолжаем», — уточнил Агеев.

В конце июня глава Челябинска Алексей Лошкин заявил о недопустимости укладки асфальта во время дождя. Он потребовал восстанавливать дорожное полотно до нормативного состояния.

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В Челябинске продолжается ямочный ремонт дорог. За неделю отремонтировано более 800 квадратных метров дорог, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. «Ямочный ремонт произведён за неделю на площади 816 квадратных метров. Активно продолжаем», — уточнил Агеев. В конце июня глава Челябинска Алексей Лошкин заявил о недопустимости укладки асфальта во время дождя. Он потребовал восстанавливать дорожное полотно до нормативного состояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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