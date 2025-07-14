В Тюменской облдуме новый депутат от ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился

Экс-депутат думы ХМАО Алексеева получила место в Тюменской облдуме
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Надежде Алексеевой передали мандат покойного экс-депутата облдумы Андрея Моргуна
Надежде Алексеевой передали мандат покойного экс-депутата облдумы Андрея Моргуна Фото:

В VII созыв Тюменской облдумы вошла экс-депутат думы ХМАО, единоросс Надежда Алексеева. Как и сообщали источники агентства, региональный избирком передал ей мандат покойного экс-депутата Андрея Моргуна. Переход Алексеевой в облдуму завершится в сентябре — вручение мандата запланировано на первом заседании после парламентских каникул.

«Было принято решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Моргуна Андрея Анатольевича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением „Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ по единому избирательному округу, Алексеевой Надежде Геннадьевне“, — сообщили на сайте избиркома Тюменской области.

Надежда Алексеева была депутатом V созыва думы ХМАО, до этого руководила администрацией Саранпульской территории (Березовский район, ХМАО). Сейчас она входит в совет малочисленных народов Севера при югорском правительстве, в правление «Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов ХМАО-Югры», а также является координатором по работе с переводчиками цифрового проекта «Национальный корпус мансийского языка».

Андрей Моргун входил в два последний созыва тюменского парламента. Он скончался в середине июня 2025 года после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием.

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В VII созыв Тюменской облдумы вошла экс-депутат думы ХМАО, единоросс Надежда Алексеева. Как и сообщали источники агентства, региональный избирком передал ей мандат покойного экс-депутата Андрея Моргуна. Переход Алексеевой в облдуму завершится в сентябре — вручение мандата запланировано на первом заседании после парламентских каникул. «Было принято решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Моргуна Андрея Анатольевича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением „Тюменское региональное отделение Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ по единому избирательному округу, Алексеевой Надежде Геннадьевне“, — сообщили на сайте избиркома Тюменской области. Надежда Алексеева была депутатом V созыва думы ХМАО, до этого руководила администрацией Саранпульской территории (Березовский район, ХМАО). Сейчас она входит в совет малочисленных народов Севера при югорском правительстве, в правление «Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов ХМАО-Югры», а также является координатором по работе с переводчиками цифрового проекта «Национальный корпус мансийского языка». Андрей Моргун входил в два последний созыва тюменского парламента. Он скончался в середине июня 2025 года после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием.
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