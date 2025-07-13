13 июля 2025
12 июля 2025

В Челябинске ресторану The Center выписали первый штраф за спиленное ограждение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд обязал ресторан в Челябинске выплатить штраф за порчу благоустройства
Суд обязал ресторан в Челябинске выплатить штраф за порчу благоустройства Фото:

В Челябинске первого сотрудника ресторана The Center обязали выплатить штраф за спиленное в пятый раз дорожное ограждение вблизи заведения. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, 15 июля рассмотрят еще два факта порчи благоустройства.

«Был назначен штраф за порчу благоустройства. 15 июля будет рассмотрено еще два материала по тому же факту», — сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

Всего сотрудники The Center спиливали ограждение пять раз. Глава города Алексей Лошкин в конце июня дал поручение правоохранителям «довести ситуацию до финала» и принять меры в гражданско-правовом поле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске первого сотрудника ресторана The Center обязали выплатить штраф за спиленное в пятый раз дорожное ограждение вблизи заведения. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, 15 июля рассмотрят еще два факта порчи благоустройства. «Был назначен штраф за порчу благоустройства. 15 июля будет рассмотрено еще два материала по тому же факту», — сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. Всего сотрудники The Center спиливали ограждение пять раз. Глава города Алексей Лошкин в конце июня дал поручение правоохранителям «довести ситуацию до финала» и принять меры в гражданско-правовом поле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...