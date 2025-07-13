В Челябинске ресторану The Center выписали первый штраф за спиленное ограждение

В Челябинске первого сотрудника ресторана The Center обязали выплатить штраф за спиленное в пятый раз дорожное ограждение вблизи заведения. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, 15 июля рассмотрят еще два факта порчи благоустройства.
«Был назначен штраф за порчу благоустройства. 15 июля будет рассмотрено еще два материала по тому же факту», — сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.
Всего сотрудники The Center спиливали ограждение пять раз. Глава города Алексей Лошкин в конце июня дал поручение правоохранителям «довести ситуацию до финала» и принять меры в гражданско-правовом поле.
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