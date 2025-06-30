В центре Челябинска возле The Center болгаркой спилили дорожное ограждение. Фото

Вандалы болгаркой спилили дорожное ограждение в центре Челябинска у ресторана
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Ограждение у ресторана на Воровского спиливали пять раз
Ограждение у ресторана на Воровского спиливали пять раз Фото:

В Челябинске на улице Воровского возле ресторана The Center уже пять раз спиливали дорожное ограждение. Вандалы выходили из ресторана с болгаркой и совершали противоправные действия. Эти моменты попали на видеокамеры. Мэр Челябинска Алексей Лошкин был возмущен этим фактом и распорядился взять ситуацию на контроль. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 30 июня.

«Буквально в пятницу мы уже разбирали ситуацию с вырезом дорожного ограждения на улице Воровского с одним из собственников ресторана. Такое нельзя допускать — пять раз срезали там дорожное ограждение. Сейчас принимаем меры административной ответственности, также я дал поручение, чтобы разобрались на этот счет в гражданско-правовом поле, и с правоохранительными органами довели эту ситуацию до финала, потому что это вопиющий факт», — отметил Лошкин.

Сейчас уже найдена видеозапись. Глава города поручил подготовить иск в суд.

Также на выходных вандалы в Челябинске повредили зеркало у одной из скульптур на пешеходной улице Кировка. Поврежденный элемент скульптуры заменят в ближайшие дни. Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, сотрудники Кировки подали заявление в полицию. Правоохранители проверят, кто мог испортить скульптуру.

Скульптура «Модница» — представительница Челябинска прошлых веков. Она выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая любуется своим отражением в зеркале. Эту композицию можно назвать одной самой популярной на Кировке.

Вандалы устроили беспредел на Воровского
Вандалы устроили беспредел на Воровского
Фото:

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В Челябинске на улице Воровского возле ресторана The Center уже пять раз спиливали дорожное ограждение. Вандалы выходили из ресторана с болгаркой и совершали противоправные действия. Эти моменты попали на видеокамеры. Мэр Челябинска Алексей Лошкин был возмущен этим фактом и распорядился взять ситуацию на контроль. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 30 июня. «Буквально в пятницу мы уже разбирали ситуацию с вырезом дорожного ограждения на улице Воровского с одним из собственников ресторана. Такое нельзя допускать — пять раз срезали там дорожное ограждение. Сейчас принимаем меры административной ответственности, также я дал поручение, чтобы разобрались на этот счет в гражданско-правовом поле, и с правоохранительными органами довели эту ситуацию до финала, потому что это вопиющий факт», — отметил Лошкин. Сейчас уже найдена видеозапись. Глава города поручил подготовить иск в суд. Также на выходных вандалы в Челябинске повредили зеркало у одной из скульптур на пешеходной улице Кировка. Поврежденный элемент скульптуры заменят в ближайшие дни. Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, сотрудники Кировки подали заявление в полицию. Правоохранители проверят, кто мог испортить скульптуру. Скульптура «Модница» — представительница Челябинска прошлых веков. Она выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая любуется своим отражением в зеркале. Эту композицию можно назвать одной самой популярной на Кировке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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