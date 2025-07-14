Свердловский офицер, героически сражавшийся в зоне СВО, оказался в инвалидной коляске. Фото, видео

Минно-взрывное ранение в зоне СВО парализовало офицера из Свердловской области

15 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Несмотря на наличие инвалидности, Иван ведет активный образ жизни (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иван Чабин родился и вырос в Полевском — небольшом городе Свердловской области. До 2022 года его образ жизни практически не отличался от привычного для большинства его ровесников: занятия спортом, работа, общение с друзьями. В армии служить ему не удалось из-за проблем со зрением, но желание быть полезным Родине не покидало Ивана с юных лет. История бойца, который проделал путь от водителя бетономешалки до кавалера ордена Мужества — в материале URA.RU. Решение идти на фронт С началом специальной военной операции в 2022 году Иван принял решение отправиться на фронт добровольцем. Хотя ему дважды было отказано в призыве по медицинским показаниям, он не сдался. Через знакомых Иван нашел способ попасть в зону боевых действий, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». В составе штурмового отряда он участвовал в сложнейших операциях, где проявил себя как надежный механик и боец. Иван с детства мечтал быть военным Фото предоставлено героем публикации «До СВО я был водителем бетономешалки. Я смущаюсь, когда меня называют героем. Это мое видение долга каждого россиянина, обязанность, продиктованная временем и обстоятельствами. Поэтому я не ищу похвалы и не считаю свой поступок чем-то из ряда вон выходящим. Я просто следовал своей внутренней установке, и мне кажется, что в этом нет ничего героического — лишь честность перед самим собой и своей страной», — скромничает Иван. Путь к офицерскому званию После завершения контракта с ЧВК Иван ненадолго вернулся к гражданской жизни, однако желание продолжать службу оказалось сильнее. Вскоре он подписал новый контракт — уже с Министерством обороны России. В добровольческом штурмовом батальоне «Урал» Чабин занял должность командира взвода. За короткое время его повысили до лейтенанта. Подразделение выполняло боевые задачи на Краснолиманском направлении, где уралец вновь проявил себя как ответственный и мужественный офицер. Иван выполнял боевые задачи на наиболее сложных направлениях Фото предоставлено героем публикации «В моем окружении никому не нужно объяснять, почему я снова ушел на фронте. Это долг — перед семьей, Родиной и моими боевыми товарищами. Именно там, на передовой, понятия „настоящая мужская дружба“ обретают свой истинный смысл. Там нет места лжи, интригам, зависти или предательству — всему тому, чем так часто пропитана гражданская жизнь. Там каждый готов прикрыть спину, там формируется нерушимое братство. И когда понимаешь, что ты часть этого — часть чего-то большего и настоящего — выбор вернуться на передовую становится не просто очевидным, а единственно верным решением», — поделился Иван. Испытание судьбы: тяжелое ранение В апреле 2024 года во время выполнения боевой задачи в районе Очеретино (ДНР) батальон Ивана попал под мощный артиллерийский обстрел. Чабин получил тяжелое ранение, после которого оказался прикован к инвалидной коляске. «Один единственный осколок, пробив бронежилет каким-то непостижимым образом, повредил мне позвоночник. Мгновение — и ноги просто подкосились, тело обмякло. Открыв глаза, первое, что пришло в сознание — инстинктивное желание бежать, найти укрытие. Но тело не слушалось, ноги стали ватными. Вскоре подоспели ребята, вытащили меня из-под огня и оперативно доставили в госпиталь. Казалось, я пробыл в отключке целую вечность, хотя ребята, вытаскивавшие меня, уверяли, что без сознания я находился не более 5 секунд», — вспоминает Чабин. За отличную службу Иван был удостоен ордена Мужества Фото предоставлено героем публикации В госпитале Ивану не оставили надежд: врачи констатировали крайне серьезное повреждение, исключающее возможность ходить. «На первых порах было почти невозможно принять эту правду, она казалась слишком горькой и несправедливой. Но с течением времени пришло жесткое, но отрезвляющее осознание: нет другого пути. Если я сам не протяну себе руку помощи, то неминуемо окажусь на самом дне. Да, возможно, привычный мир сузился до границ моих ограничений, но разве это повод отказаться от самого главного и бесценного — от жизни», — размышляет Иван. Награды и признание За выдающиеся проявления мужества и самоотверженности Иван Чабин был удостоен одной из наиболее значимых государственных наград России — ордена Мужества. «У меня хранится множество разных наград. Эти медали и знаки отличия были получены еще со времен моего участия в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“. Для меня каждая медаль имеет свою особенную ценность, ведь с ней свеяна целая глава моей жизни. Но среди всех наград орден Мужества, конечно, занимает совершенно отдельное место. Его получение — это глубоко значимое событие не только для меня, но и для всей моей семьи», — сказал он. Новая жизнь: спорт и общественная деятельность Иван в окружении товарищей на спортивном состязании Фото предоставлено героем публикации Получив ранение, Иван не стал отстраняться от окружающих. Он активно занимается общественной деятельностью, принимает участие в мероприятиях для ветеранов, поддерживает контакт с бывшими сослуживцами. Значимую роль в его жизни занял спорт — Чабин вошел в состав баскетбольной команды на колясках «Пари Урал». «Спорт теперь по праву занимает главное место в моей жизни. Именно на тренировках и выступлениях я полностью растворяюсь в процессе, переставая ощущать какие-либо свои особенности. В эти моменты я чувствую себя таким же, как и все. Это дает мне невероятное ощущение свободы», — рассказал он. Победы на мирном фронте В июле 2025 года офицер Иван Чабин принял участие в первом на Урале Кубке Защитников Отечества, продемонстрировав свои навыки в двух дисциплинах: армрестлинге и пулевой стрельбе. Его упорство и сила были вознаграждены серебряной медалью по армрестлингу — значительным достижением, которое не только принесло ему заслуженную награду, но и обеспечило право представлять регион на следующем межрегиональном этапе соревнований в Тюмени. Комментируя свой успех, он отметил: «Я был очень счастлив в тот момент, когда получил заслуженную награду». Вдохновляющая история для будущих поколений История Ивана Чабина — это не только впечатляющий рассказ о героизме и выдающейся отваге, но и яркое свидетельство несгибаемой силы человеческого духа, способного преодолевать самые невероятные трудности ради сохранения Родины и защиты своих близких. Его личный подвиг становится мощным напоминанием о мужестве и самоотверженности современных защитников Отечества, которые сегодня стоят на страже нашей безопасности. Для жителей Свердловской области и всей страны история Ивана служит бесценным уроком, наглядно демонстрируя высокую цену мира и то, что свобода и благополучие требуют постоянной готовности к самопожертвованию и верности долгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иван Чабин родился и вырос в Полевском — небольшом городе Свердловской области. До 2022 года его образ жизни практически не отличался от привычного для большинства его ровесников: занятия спортом, работа, общение с друзьями. В армии служить ему не удалось из-за проблем со зрением, но желание быть полезным Родине не покидало Ивана с юных лет. История бойца, который проделал путь от водителя бетономешалки до кавалера ордена Мужества — в материале URA.RU. Решение идти на фронт С началом специальной военной операции в 2022 году Иван принял решение отправиться на фронт добровольцем. Хотя ему дважды было отказано в призыве по медицинским показаниям, он не сдался. Через знакомых Иван нашел способ попасть в зону боевых действий, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». В составе штурмового отряда он участвовал в сложнейших операциях, где проявил себя как надежный механик и боец. «До СВО я был водителем бетономешалки. Я смущаюсь, когда меня называют героем. Это мое видение долга каждого россиянина, обязанность, продиктованная временем и обстоятельствами. Поэтому я не ищу похвалы и не считаю свой поступок чем-то из ряда вон выходящим. Я просто следовал своей внутренней установке, и мне кажется, что в этом нет ничего героического — лишь честность перед самим собой и своей страной», — скромничает Иван. Путь к офицерскому званию После завершения контракта с ЧВК Иван ненадолго вернулся к гражданской жизни, однако желание продолжать службу оказалось сильнее. Вскоре он подписал новый контракт — уже с Министерством обороны России. В добровольческом штурмовом батальоне «Урал» Чабин занял должность командира взвода. За короткое время его повысили до лейтенанта. Подразделение выполняло боевые задачи на Краснолиманском направлении, где уралец вновь проявил себя как ответственный и мужественный офицер. «В моем окружении никому не нужно объяснять, почему я снова ушел на фронте. Это долг — перед семьей, Родиной и моими боевыми товарищами. Именно там, на передовой, понятия „настоящая мужская дружба“ обретают свой истинный смысл. Там нет места лжи, интригам, зависти или предательству — всему тому, чем так часто пропитана гражданская жизнь. Там каждый готов прикрыть спину, там формируется нерушимое братство. И когда понимаешь, что ты часть этого — часть чего-то большего и настоящего — выбор вернуться на передовую становится не просто очевидным, а единственно верным решением», — поделился Иван. Испытание судьбы: тяжелое ранение В апреле 2024 года во время выполнения боевой задачи в районе Очеретино (ДНР) батальон Ивана попал под мощный артиллерийский обстрел. Чабин получил тяжелое ранение, после которого оказался прикован к инвалидной коляске. «Один единственный осколок, пробив бронежилет каким-то непостижимым образом, повредил мне позвоночник. Мгновение — и ноги просто подкосились, тело обмякло. Открыв глаза, первое, что пришло в сознание — инстинктивное желание бежать, найти укрытие. Но тело не слушалось, ноги стали ватными. Вскоре подоспели ребята, вытащили меня из-под огня и оперативно доставили в госпиталь. Казалось, я пробыл в отключке целую вечность, хотя ребята, вытаскивавшие меня, уверяли, что без сознания я находился не более 5 секунд», — вспоминает Чабин. В госпитале Ивану не оставили надежд: врачи констатировали крайне серьезное повреждение, исключающее возможность ходить. «На первых порах было почти невозможно принять эту правду, она казалась слишком горькой и несправедливой. Но с течением времени пришло жесткое, но отрезвляющее осознание: нет другого пути. Если я сам не протяну себе руку помощи, то неминуемо окажусь на самом дне. Да, возможно, привычный мир сузился до границ моих ограничений, но разве это повод отказаться от самого главного и бесценного — от жизни», — размышляет Иван. Награды и признание За выдающиеся проявления мужества и самоотверженности Иван Чабин был удостоен одной из наиболее значимых государственных наград России — ордена Мужества. «У меня хранится множество разных наград. Эти медали и знаки отличия были получены еще со времен моего участия в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“. Для меня каждая медаль имеет свою особенную ценность, ведь с ней свеяна целая глава моей жизни. Но среди всех наград орден Мужества, конечно, занимает совершенно отдельное место. Его получение — это глубоко значимое событие не только для меня, но и для всей моей семьи», — сказал он. Новая жизнь: спорт и общественная деятельность Получив ранение, Иван не стал отстраняться от окружающих. Он активно занимается общественной деятельностью, принимает участие в мероприятиях для ветеранов, поддерживает контакт с бывшими сослуживцами. Значимую роль в его жизни занял спорт — Чабин вошел в состав баскетбольной команды на колясках «Пари Урал». «Спорт теперь по праву занимает главное место в моей жизни. Именно на тренировках и выступлениях я полностью растворяюсь в процессе, переставая ощущать какие-либо свои особенности. В эти моменты я чувствую себя таким же, как и все. Это дает мне невероятное ощущение свободы», — рассказал он. Победы на мирном фронте В июле 2025 года офицер Иван Чабин принял участие в первом на Урале Кубке Защитников Отечества, продемонстрировав свои навыки в двух дисциплинах: армрестлинге и пулевой стрельбе. Его упорство и сила были вознаграждены серебряной медалью по армрестлингу — значительным достижением, которое не только принесло ему заслуженную награду, но и обеспечило право представлять регион на следующем межрегиональном этапе соревнований в Тюмени. Комментируя свой успех, он отметил: «Я был очень счастлив в тот момент, когда получил заслуженную награду». Вдохновляющая история для будущих поколений История Ивана Чабина — это не только впечатляющий рассказ о героизме и выдающейся отваге, но и яркое свидетельство несгибаемой силы человеческого духа, способного преодолевать самые невероятные трудности ради сохранения Родины и защиты своих близких. Его личный подвиг становится мощным напоминанием о мужестве и самоотверженности современных защитников Отечества, которые сегодня стоят на страже нашей безопасности. Для жителей Свердловской области и всей страны история Ивана служит бесценным уроком, наглядно демонстрируя высокую цену мира и то, что свобода и благополучие требуют постоянной готовности к самопожертвованию и верности долгу.