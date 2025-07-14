Умер режиссер Александр Митта

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Недавно режиссера отвозили в больницу
Недавно режиссера отвозили в больницу Фото:

Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.

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Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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