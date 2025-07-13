13 июля 2025

В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за паломников. Карта

В «Царские дни» в Екатеринбурге из-за крестного хода перекроют улицы
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Перекрытия из-за крестного хода продлятся до утра 17 июля
Перекрытия из-за крестного хода продлятся до утра 17 июля Фото:

Во время фестиваля «Царские дни» из-за крестного хода перекроют центр Екатеринбурга. Шествие пройдет от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме 17 июля, сообщает мэрия.

«Шествие состоится в ночь с 16 на 17 июля. Чтобы паломники могли свободно пройти до точки назначения, с 02:30 до 08:00 17 июля сотрудники Госавтоинспекции оперативно закроют улицы», — говорит пресс-служба администрации.

Ограничения коснутся улиц Царской, Толмачева, проспекта Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, нечетной стороны Халтурина, Технической, Решетской, Леваневского, дороги в поселок Шувакиш, Зеленой и Пышминской. Также на улице Царской с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля запретят парковку.

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Во время фестиваля «Царские дни» из-за крестного хода перекроют центр Екатеринбурга. Шествие пройдет от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме 17 июля, сообщает мэрия. « Шествие состоится в ночь с 16 на 17 июля. Чтобы паломники могли свободно пройти до точки назначения, с 02:30 до 08:00 17 июля сотрудники Госавтоинспекции оперативно закроют улицы», — говорит пресс-служба администрации. Ограничения коснутся улиц Царской, Толмачева, проспекта Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, нечетной стороны Халтурина, Технической, Решетской, Леваневского, дороги в поселок Шувакиш, Зеленой и Пышминской.  Также на улице Царской с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля запретят парковку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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