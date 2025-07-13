В Екатеринбург едут десятки тысяч паломников: программа «Царских дней»

В Екатеринбурге ожидают 45 тысяч паломников на крестный ход

14 июля 2025 в 16:22 Размер текста - 17 +

«Царские дни» продлятся до 21 июля Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль «Царские дни», где ждут около 45 тысяч паломников. До 21 июля в городе пройдут выставки, концерты, встречи, форум, ярмарка, а кульминацией станет крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Все самые интересные мероприятия фестиваля — в программе URA.RU. Крестный ход Традиционный крестный ход пройдет от площади перед Храмом на Крови. Всех желающих ждут 16 июля в 23:30 на божественную литургию, примерно в 2:30 участники отправятся на Ганину Яму. Маршрут будет следующим: улицы Царская — Толмачева — Ленина — Татищева — Токарей — Халтурина — Техническая — Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии состоится молебен святым Царственным Страстотерпцам, будет работать полевая кухня. Также крестный ход пройдет и 18 июля в Алапаевске. В 00:00 начнется божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе, после участники отправятся до Алапаевского мужского монастыря в поселке Верхняя Синячиха и проведут молебен. Фестиваль колокольного звона Мероприятие пройдет до 18 июля включительно. В нем примут участие Уральский колокольный центр, а также лучшие звонари Екатеринбургской митрополии и выпускники Уральской школы звонарей. 16 июля в 15:00 колокольным звоном встретят крестный ход у Храма на Крови, также звонари сыграют в 16:30 и 23:30. Форум с Александром Дугиным Директор Высшей политической школы имени И.А. Ильина Дугин поучаствует по видеосвязи в пленарной части студенческого форума «Русская мысль из прошлого в будущее». Он пройдет 15 июля в Уральском институте управления (УИУ РАНХиГС) — филиале Президентской академии. Участники обсудят активное участие православного студенчества в жизни общества. Начало в 9:00, вход по регистрации. Встреча с телеведущим Владимиром Глазуновым и блогером Романом Антоновским Продюсер и режиссер, член Союза журналистов России Владимир Глазунов представит поэтический спектакль «Погружение». Постановку покажут в центре «Царский» 17 июля в 19:00, вход по пригласительным билетам. 19 июля на «Царских встречах» выступит блогер Роман Антоновский с темой «Русские — нация супергероев». Выставка уникальных икон 15 июля в культурно-просветительском центре «Царский» откроется выставка икон «Небесные покровители императорского дома Романовых». Посетители увидят редчайшие иконы XVII—XVIII веков, которые хранятся в церковных и частных коллекциях и связаны с императорской семьей. Начало в 12:00. Православная выставка-ярмарка В ДИВСе с 15 по 21 июля пройдет выставка «От покаяния к Воскресению России», где ждут более 200 участников из России, Сербии, Палестины, Молдовы, Грузии и Беларуси. В программе — музыкальные и поэтические выступления, встреча с полковником запаса, воевавшим в Афганистане, Геннадием Кунявским, мастер-классы по традиционным ремесленным и художественным промыслам, выставка. Также посетители смогут купить крестики из необычных материалов, святыни, мед, сладости, натуральные ткани. Гостей ждут с 10:00 до 19:00, вход свободный. Концерты Центр «Царский» также станет музыкальной площадкой. В нем выступят артисты из Свердловской государственной филармонии, Екатеринбургского театра оперы и балета, музыканты из Перми, Барнаула, Москвы и Санкт-Петербурга, Узбекистана и Франции. Концерты будут проходить ежедневно до 20 июля в 19:00, вход свободный или при внесении пожертвований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль «Царские дни», где ждут около 45 тысяч паломников. До 21 июля в городе пройдут выставки, концерты, встречи, форум, ярмарка, а кульминацией станет крестный ход в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Все самые интересные мероприятия фестиваля — в программе URA.RU. Традиционный крестный ход пройдет от площади перед Храмом на Крови. Всех желающих ждут 16 июля в 23:30 на божественную литургию, примерно в 2:30 участники отправятся на Ганину Яму. Маршрут будет следующим: улицы Царская — Толмачева — Ленина — Татищева — Токарей — Халтурина — Техническая — Решетская — Железнодорожный лесопарк — поселок Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии состоится молебен святым Царственным Страстотерпцам, будет работать полевая кухня. Также крестный ход пройдет и 18 июля в Алапаевске. В 00:00 начнется божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе, после участники отправятся до Алапаевского мужского монастыря в поселке Верхняя Синячиха и проведут молебен. Мероприятие пройдет до 18 июля включительно. В нем примут участие Уральский колокольный центр, а также лучшие звонари Екатеринбургской митрополии и выпускники Уральской школы звонарей. 16 июля в 15:00 колокольным звоном встретят крестный ход у Храма на Крови, также звонари сыграют в 16:30 и 23:30. Директор Высшей политической школы имени И.А. Ильина Дугин поучаствует по видеосвязи в пленарной части студенческого форума «Русская мысль из прошлого в будущее». Он пройдет 15 июля в Уральском институте управления (УИУ РАНХиГС) — филиале Президентской академии. Участники обсудят активное участие православного студенчества в жизни общества. Начало в 9:00, вход по регистрации. Продюсер и режиссер, член Союза журналистов России Владимир Глазунов представит поэтический спектакль «Погружение». Постановку покажут в центре «Царский» 17 июля в 19:00, вход по пригласительным билетам. 19 июля на «Царских встречах» выступит блогер Роман Антоновский с темой «Русские — нация супергероев». 15 июля в культурно-просветительском центре «Царский» откроется выставка икон «Небесные покровители императорского дома Романовых». Посетители увидят редчайшие иконы XVII—XVIII веков, которые хранятся в церковных и частных коллекциях и связаны с императорской семьей. Начало в 12:00. В ДИВСе с 15 по 21 июля пройдет выставка «От покаяния к Воскресению России», где ждут более 200 участников из России, Сербии, Палестины, Молдовы, Грузии и Беларуси. В программе — музыкальные и поэтические выступления, встреча с полковником запаса, воевавшим в Афганистане, Геннадием Кунявским, мастер-классы по традиционным ремесленным и художественным промыслам, выставка. Также посетители смогут купить крестики из необычных материалов, святыни, мед, сладости, натуральные ткани. Гостей ждут с 10:00 до 19:00, вход свободный. Центр «Царский» также станет музыкальной площадкой. В нем выступят артисты из Свердловской государственной филармонии, Екатеринбургского театра оперы и балета, музыканты из Перми, Барнаула, Москвы и Санкт-Петербурга, Узбекистана и Франции. Концерты будут проходить ежедневно до 20 июля в 19:00, вход свободный или при внесении пожертвований.