Предприниматель Карапетян решил создать «новую политическую силу»

Владелец группы компаний «Ташир» и бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под арестом по обвинениям в публичных призывах к захвату власти в Армении, сообщил о формировании собственной политической команды. Он подчеркнул, что уважительно относится ко всем оппозиционным движениям, выступающим против политики премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников, но у нег есть свой взгляд на развитие страны.
«Формирование нашей политической команды стартовало», — говорится в заявлении Карапетяна, опубликованном на странице его адвокатов в соцсетях. Информацию передает радио «Sputnik Армения».
Он отметил, что уважает оппозиционные силы, идущие против Никола Пашиняна, однако пока бизнесмен не видит выхода из сложившейся в стране ситуации. Его команда намерена идти собственным путем, при этом не исключая возможность сотрудничества с единомышленниками из числа других политических сил. Цель партии Самвела Карапетяна — сплотить армян вокруг справедливых и масштабных задач, а также отказаться от навязанных обществу искусственных разделений на «черное» и «белое», которые ослабили государство.
Владелец группы компаний «Ташир» 18 июня был взят под стражу на два месяца по подозрению в публичных призывах к свержению власти. Уголовное дело было инициировано после его выступления днем ранее, в ходе которого Карапетян публично поддержал Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ) на фоне резкой критики со стороны власти в адрес высших церковных иерархов. Сам бизнесмен отверг выдвинутые против него обвинения и сомневается в легитимности нынешнего армянского руководства. Позже также был арестован Вагинак Казарян — директор сети пиццерий «Ташир пицца», которая принадлежит Самвелу Карапетяну.
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