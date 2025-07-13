13 июля 2025
12 июля 2025

Жительница ХМАО попалась на массовой прописке мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительнице Нижневартовска грозит тюрьма за фиктивную регистрацию 19 иностранцев
Жительнице Нижневартовска грозит тюрьма за фиктивную регистрацию 19 иностранцев Фото:

Полиция задержала жительницу Нижневартовска, подозреваемую в фиктивной регистрации 19 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Предварительно установлено, что в период с июня по июль 2025 года подозреваемая фиктивно поставила на учет 19 иностранных граждан. При этом она не имела намерения предоставить им жилое помещение для проживания», — сообщили в полиции. 

Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Самая суровая санкция за данную статью предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске силовики проводили масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе которых были обнаружены иностранцы с аннулированными патентами на работу и неоднократными нарушениями закона. Тогда нескольким мигрантам сократили сроки пребывания в России и выдали уведомления о необходимости покинуть страну.

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Полиция задержала жительницу Нижневартовска, подозреваемую в фиктивной регистрации 19 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Предварительно установлено, что в период с июня по июль 2025 года подозреваемая фиктивно поставила на учет 19 иностранных граждан. При этом она не имела намерения предоставить им жилое помещение для проживания», — сообщили в полиции.  Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Самая суровая санкция за данную статью предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске силовики проводили масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе которых были обнаружены иностранцы с аннулированными патентами на работу и неоднократными нарушениями закона. Тогда нескольким мигрантам сократили сроки пребывания в России и выдали уведомления о необходимости покинуть страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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