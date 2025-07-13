Жительница ХМАО попалась на массовой прописке мигрантов

Полиция задержала жительницу Нижневартовска, подозреваемую в фиктивной регистрации 19 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Предварительно установлено, что в период с июня по июль 2025 года подозреваемая фиктивно поставила на учет 19 иностранных граждан. При этом она не имела намерения предоставить им жилое помещение для проживания», — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Самая суровая санкция за данную статью предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске силовики проводили масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе которых были обнаружены иностранцы с аннулированными патентами на работу и неоднократными нарушениями закона. Тогда нескольким мигрантам сократили сроки пребывания в России и выдали уведомления о необходимости покинуть страну.
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