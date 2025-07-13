13 июля 2025

В ГАИ опровергли заявление многодетной мамы из Магнитогорска об эвакуации машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелица автомобиля не оспаривала эвакуацию машины
Владелица автомобиля не оспаривала эвакуацию машины Фото:

Владелица автомобиля, эвакуированного от озера Тургояк в Челябинской области, пришла в тот момент, когда эвакуатор уже поехал. Она не оспаривала эвакуацию и не является автором сообщения в соцсетях, сообщил URA.RU источник в областном ГИБДД.

«Автор сообщения в соцсетях не является владельцем или водителем неверно припаркованного автомобиля, это ее знакомая. Она пришла, когда эвакуатор уже поехал, и была согласна, что нарушила правила, когда поставила машину прямо под знак. Скандал устроила ее знакомая с годовалым ребенком», — уточнил URA.RU источник.

Источник добавил, что автор сообщения в соцсетях припарковала свой автомобиль в положенном месте, ее машину не эвакуировали. У женщины был годовалый ребенок, а также подошел еще один, сын. Про других детей она сообщила инспекторам ГИБДД, но рядом их не было.

Жительница Магнитогорска рассказала, что ее автомобиль эвакуировали с озера Тургояк, когда она приехала на фестиваль, при этом она осталась на жаре с пятью детьми. Женщина потребовала у организаторов продумывать места для парковок.

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Владелица автомобиля, эвакуированного от озера Тургояк в Челябинской области, пришла в тот момент, когда эвакуатор уже поехал. Она не оспаривала эвакуацию и не является автором сообщения в соцсетях, сообщил URA.RU источник в областном ГИБДД. «Автор сообщения в соцсетях не является владельцем или водителем неверно припаркованного автомобиля, это ее знакомая. Она пришла, когда эвакуатор уже поехал, и была согласна, что нарушила правила, когда поставила машину прямо под знак. Скандал устроила ее знакомая с годовалым ребенком», — уточнил URA.RU источник. Источник добавил, что автор сообщения в соцсетях припарковала свой автомобиль в положенном месте, ее машину не эвакуировали. У женщины был годовалый ребенок, а также подошел еще один, сын. Про других детей она сообщила инспекторам ГИБДД, но рядом их не было. Жительница Магнитогорска рассказала, что ее автомобиль эвакуировали с озера Тургояк, когда она приехала на фестиваль, при этом она осталась на жаре с пятью детьми. Женщина потребовала у организаторов продумывать места для парковок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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