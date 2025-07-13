Челябинское «Яблоко» выбыло из предвыборной гонки в заксобрание

Представители партии «Яблоко» не смогли собрать подписи в поддержку своего выдвижения на выборах в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщил руководитель реготделения партии Ярослав Щербаков.
«Успеть собрать нужное количество в установленный срок не получилось. Сдать собранные подписи в комиссию решила Валентина Комкова (округ № 9 Миасс), к сожалению их количества (около 1 тысячи) недостаточно для регистрации», — сообщил Щербаков в своем telegram-канале.
Срок регистрации кандидатов в заксобрание закончился 11 июля. Каждому из кандидатов от партии «Яблоко» для попадания в бюллетень необходимо было до этого срока собрать и сдать три тысячи подписей избирателей в свою поддержку.
Щербаков поблагодарил избирателей, поставивших свои подписи в поддержку кандидатов от «Яблока». Он добавил, что кандидаты партии будут бороться за победу на выборах муниципальных депутатов в Миассе и Копейске.
Выборы назначены на 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В этот же день пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона. Нужное количество подписей в свою поддержку собрала кандидат-самовыдвиженец Елена Юртаева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!