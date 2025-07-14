Адвокат писателя Акунина* отверг его причастность к делу о терроризме

Адвокат писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) Олег Дубинин отверг обвинения в причастности к делу о терроризме. Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Акунина началось во Втором западном окружном военном суде.
«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — сказал Дубинин, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание проходит без участия самого обвиняемого, который находится за пределами РФ.
Борису Акунину вменяются сразу несколько статей: публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, признанных иностранными агентами. Акунин был внесен в перечень террористов и экстремистов в 2023 году. В отношении него ранее уже возбуждались административные и уголовные дела, связанные с его публичными высказываниями и деятельностью за рубежом.
*Борис Акунин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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