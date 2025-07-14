Диспетчеры рассказали подробности пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Вертолет Ми-8Т, пропавший в Хабаровском крае, не подавал сигнал бедствия. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Охотского района.
«В 17.30 (10.30 мск) пропал при перелете из Охотска. Не подавал сигнал бедствия», — рассказали в диспетчерской службе, их данные передает РИА Новости. Также там отметили, что погода в районе исчезновения вертолета нормальная, пасмурно и без осадков.
В Магаданской региональной поисково-спасательной базе рассказали URA.RU, что пока нет информации о причинах и точном месте исчезновения вертолета. На его поиски вылетели спасательные воздушные суда, однако данных от них пока не поступало.
Ранее стало известно, что вертолет Ми-8Т не вышел на связь в установленное время при перелете из Охотска в Магадан. На борту находятся пять человек — три члена экипажа и два специалиста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.