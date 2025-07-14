Диспетчеры рассказали подробности пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Диспетчеры сообщили, что пропавший вертолет Ми-8 не подавал сигнал бедствия
© Служба новостей «URA.RU»
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В районе пропажи Ми-8Т погода нормальная
В районе пропажи Ми-8Т погода нормальная Фото:

Вертолет Ми-8Т, пропавший в Хабаровском крае, не подавал сигнал бедствия. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Охотского района. 

«В 17.30 (10.30 мск) пропал при перелете из Охотска. Не подавал сигнал бедствия», — рассказали в диспетчерской службе, их данные передает РИА Новости. Также там отметили, что погода в районе исчезновения вертолета нормальная, пасмурно и без осадков. 

В Магаданской региональной поисково-спасательной базе рассказали URA.RU, что пока нет информации о причинах и точном месте исчезновения вертолета. На его поиски вылетели спасательные воздушные суда, однако данных от них пока не поступало.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8Т не вышел на связь в установленное время при перелете из Охотска в Магадан. На борту находятся пять человек — три члена экипажа и два специалиста. 

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Вертолет Ми-8Т, пропавший в Хабаровском крае, не подавал сигнал бедствия. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Охотского района.  «В 17.30 (10.30 мск) пропал при перелете из Охотска. Не подавал сигнал бедствия», — рассказали в диспетчерской службе, их данные передает РИА Новости. Также там отметили, что погода в районе исчезновения вертолета нормальная, пасмурно и без осадков.  В Магаданской региональной поисково-спасательной базе рассказали URA.RU, что пока нет информации о причинах и точном месте исчезновения вертолета. На его поиски вылетели спасательные воздушные суда, однако данных от них пока не поступало. Ранее стало известно, что вертолет Ми-8Т не вышел на связь в установленное время при перелете из Охотска в Магадан. На борту находятся пять человек — три члена экипажа и два специалиста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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