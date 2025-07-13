Роспотребнадзор не нашел опасности в воде и воздухе «Баден-Бадена» после отравления сотрудников

В Екатеринбурге Роспотребнадзор не выявил нарушений качества воды и воздуха на территории термального комплекса «Баден-Баден» после массового отравления хлором. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству
«Работали специалисты. Провели все необходимые исследования, нарушений и опасности для здоровья людей не нашли», — поделился собеседник.
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что подготовят комментарий в установленные законом сроки. На данный момент термальный комплекс работает в штатном режиме.
«Каждый крупный бизнес рано или поздно сталкивается с непростыми ситуациями. Важно, как мы действуем в эти моменты. Для нас на первом месте всегда были и остаются безопасность, здоровье и доверие наших гостей и сотрудников. Как вы знаете, вчера один из сотрудников комплекса при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении допустил случайный разлив обеззараживающего средства. Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая, которая оказала всю необходимую помощь нашим сотрудникам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании были приняты все необходимые меры по устранению последствий — все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка.
Как рассказали сегодня нам наши коллеги, находящиеся в медучреждении — все они чувствуют себя хорошо, настроение отличное, и, как ожидается, вернутся к работе в ближайшее время. Руководством компании было принято решение отметить и поощрить премиями всех сотрудников, которые проявили в сложившейся ситуации самообладание и и чётко выполняли свои обязанности по инструкции, не допустив негативных последствий.
Еще раз приносим свои извинения гостям за доставленные вчера неудобства. На текущий момент курорт работает в штатном режиме. Поводов для беспокойства нет. Была проведена санитарная обработка помещений. Здоровью гостей ничего не угрожает», — успокоили посетителей в пресс-службе «Баден-Бадена».
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